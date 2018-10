BIULETYN: "Kidding" i "Ozark" z kolejnymi sezonami

Showtime zamawia drugi sezon serialu, którego gwiazdą jest Jim Carrey . [za: Deadline] Vince Marcello wyreżyseruje film. Będzie to ekranizacja powieści Petera Lefcourta o gwieździe baseballa, przykładnym mężu i ojcu, który zakochuje się w koledze z drużyny. [za: Deadline] McG wyprodukuje i wyreżyseruje odcinek pilotowy. Będzie to historia rodziny, która przeprowadza się z Chicago do małego miasteczka w Montanie, by odbudować nadwątlone relacje. Niespodziewanie odnajdą sens życia dzięki poszukiwaniu ukrytego skarbu. [za: Deadline]NBC szykuje serial na podstawie książki Setha Grahame'a-Smitha . Bohaterem jest szarmancki wampir Henry Sturges, który ostatnie pół wieku spędził w zamknięciu. Kiedy na terenie USA zaczyna dochodzić do brutalnych morderstw, za którymi może stać jakiś wampir, zostanie zwolniony. Ma pomóc młodej agentce FBI w schwytaniu niebezpiecznego krwiopijcy. [za: Deadline] LeBron James wyprodukuje dla stacji FOX serial komediowy, którego gwiazdą i współscenarzystą będzie Chris Spencer . Jest to historia afroamerykańskiego terapeuty, który razem ze swoją latynoską żoną i nastoletnimi bliźniakami żyją ponad stan mieszkając na osiedlu, gdzie żyją bogaci przedstawiciele klasy średniej. [za: Deadline] Anthony Ramos znalazł się w obsadzie musicalu. Aktor wcześniej występował w broadwayowskiej wersji sztuki. [za: Deadline]Netflix zamawia trzeci sezon serialu. [za: Deadline] Colson Baker (czyli Machine Gun Kelly), Allen Maldonado Andrene Ward-Hammond i Kyanna Simpson dołączyli do obsady niezatytułowanego filmu, który dla platformy Netflix wyreżyserują Henry Joost Ariel Schulman . Szczegóły fabuły nie są na razie znane. [za: Deadline] James Cromwell dołączył do obsady trzeciego sezonu serialu stacji Epix. Zagra legendarnego agenta CIA będącego teraz na emeryturze, który podczas występu w podcaście ujawnił szczegóły jednej z jego dawnych misji. [za: Deadline] Issa Rae zagra główną rolę w filmie "American Princess", który wyprodukuje Paul Feig . Jest to historia Amerykany, która po przeprowadzce do Londynu wkracza w świat bogaczy i arystokratów. Czeka też na nią miłość. [za: The Hollywood Reporter] Leslye Headland napisze scenariusz i wyreżyseruje dla Netfliksa thriller. Jest to historia sześciorga studentów z ekskluzywnej uczelni w Nowej Anglii. Jedno z nich zostanie zamordowane. [za: Deadline] Michael Kenneth Williams znalazł się w obsadzie serialu HBO produkowanego przez Jordana Peele'a . Będzie to ekranizacja powieści Matta Ruffa, której bohaterem jest 25-letni Atticus Black. Kiedy bez śladu znika jego ojciec, Atticus, jego wuj George i przyjaciółka Letitia rozpoczynają wyprawę przez amerykańskie stany lat 50. ubiegłego wieku, w których funkcjonują Prawa Jima Crowa (ograniczały one prawa obywatelskie byłych niewolników i zostały wprowadzone po wojnie secesyjnej). Trójka bohaterów musi zmagać się nie tylko z rasizmem białych ale również z mrocznymi siłami zrodzonymi z taniego wydania prozy Lovecrafta. [za: Deadline] Gabriel Bateman użyczą głosów bohaterom. Jest to połączenie animacji i filmu aktorskiego. Bohaterami są brat i siostra Charlie i Marla. Kiedy ten pierwszy znika w animowanym świecie Playmobil, Marla musi wyruszyć na wyprawę, by go odnaleźć. [za: Deadline]W sieci pojawił się nowy, brytyjski plakat filmu. [za: Bloody Disgusting] Tobias Lindholm szykuje serial, dla którego inspiracją jest sprawa morderstwa szwedzkiej dziennikarki Kim Wall. Zginęła podczas przygotowywania reportażu o łodzi podwodnej duńskiego biznesmena i wynalazcy Petera Madsena. W czwartek 10 sierpnia po południu wsiadła w Kopenhadze na należącą do niego łódź podwodną "Nautilus". Następnego dnia jej partner zgłosił jej zaginięcie. Na łodzi znaleziono krew Wall. Madsen początkowo twierdził, że dziennikarka wysiadła z łodzi wieczorem, potem 21 sierpnia przyznał, że zginęła na skutek nieszczęśliwego wypadku i pochował ją w morzu, zatapiając łódź. [za: Deadline]