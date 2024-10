James Franco o byciu skasowanym. Aktor przerywa milczenie

James Franco sypiał z uczennicami

Getty Images © Ernesto Ruscio



Uroczysta premiera filmu "Hey Joe" na festiwalu w Rzymie. James Franco wśród fanów



Franco: "To był bolesny okres, ale wierzę, że wiele się nauczyłem"

Zwiastun filmu "Hey Joe"

Przypomnijmy: w 2019 roku Franco został pozwany razem ze swoimi partnerami biznesowymi Vince'em Jolivette'em i Jayem Davisem, z którymi założył firmę produkcyjną RabbitBandini oraz szkołę aktorską Studio 4.i inne przewinienia wobec setek studentów korzystających z zamkniętej już szkoły.W 2021 roku aktor był gościem "The Jess Cagle Podcast", w której. Podkreślał jednak, że instytucja nie powstała w niecnych celach, a wszelkie kontakty seksualne odbywały się za obopólną zgodą.Teraz James Franco mówi, że choć czasy pozwu były dla niego bardzo bolesnym okresem, jest za to wdzięczny. Zmusiło go to bowiem do przebudowy całego swojego życia, porzucenia dotychczasowych sposobów zachowania i zbudowania siebie na nowo.Przyznaje, że był taki okres, kiedy nie wiedział, kim jest. Najpierw nikt nie chciał go zatrudniać przez pozew, potem nie miał pracy przez pandemię COVID-19. Teraz z wdzięcznością patrzy na pojawiające się przed nim możliwości. Podkreśla też, że choć był okres, kiedy nie pracował przy filmach, to nie znaczy, że czas ten nie był wypełniony ciężką pracą. James Franco po raz kolejny odniósł się również do jego relacji z Sethem Rogenem . Ujawnił, że od pozwu ich przyjaźń pozostaje skończona:W ostatnim czasie James Franco zagrał w kilku filmowych projektach.to włoska produkcja, której bohaterem jest amerykańskich żołnierz. W czasie II wojny światowej brał udział w wyzwoleniu Włoch. Teraz, w latach 70., powraca, by nawiązać kontakt z synem, którego zostawił, gdy wrócił do Ameryki.