James Gunn za kamerą nowej "Ligi Sprawiedliwości"?

Według najnowszych pogłosek studio Warner Bros. Pictures ma w planach filmy o dwóch czołowych superbohaterskich drużynach z uniwersum DC. Pierwsza nie tak dawno temu miała swoją dużą kinową szansę, dla drugiej będzie to wielkoekranowy aktorski debiut. Pierwsza to Liga Sprawiedliwości, a druga - Nastoletni Tytani.Choć mówi się o tym, że DC zamierza odejść od idei kinowego uniwersum na rzecz mniejszych uniwersów skupionych wokół konkretnych bohaterów, rebootma rzekomo być filmem, który połączy te światy. Wszystko zapewne po to, żeby nowi odtwórcy ról w rodzaju Batmana mogli spotkać się przed kamerą ze starymi w rodzaju Gal Gadot czy Jasona Momoy W szeregach nowej Ligi mają znaleźć się Batman, Superman, Batgirl, Black Canary, Wonder Woman, Aquaman, Flash i Green Lantern. Oprócz Gadot Momoy w filmie mogą więc pojawić się - być może? - Robert Pattinson jako Batman i Jurnee Smollett-Bell , która zadebiutuje jako Black Canary w. Nie wiadomo, jaki jest status Ezry Millera jako Flasha.Co ciekawe, studio ma już kandydata na wyreżyserowanie filmu - jest nim James Gunn , który pracuje właśnie nad nowym. Oczywiście po Legionie Samobójców twórca wraca do Marvela, gdzie nakręci, co oznacza, że może mieć zbyt napięty grafik, by wcisnąć gdzieś jeszcze Ligę Sprawiedliwości.W planach Warner Bros. jest też podobno film o drużynie młodszych superbohaterów,. Jedyne postacie, o jakich na razie mówi się przy jego okazji, to Nightwing i Batgril. O dziwo, Batgirl jest też członkinią nowej Ligi Sprawiedliwości. Skomplikowane!Żeby było jeszcze bardziej skomplikowanie, według plotki film zatytułowanyma być w zasadzie filmem o Nastoletnich Tytanach (Teen Titans). Skąd zatem zmiana nazwy? Może po to, by odróżnić grupę od jej innej wersji z serialu. W każdym razie rolę czarnego charakteru ma odegrać organizacja H.I.V.E., której głównymi komiksowymi wrogami są oczywiście Tytani. To na zlecenie H.I.V.E. drużyną młodych superbohaterów zainteresował się Deathstroke, więc możliwe, że i on miałby pojawić się w filmie.Przypomnijmy, że niedawno pisaliśmy o tym, że w planach studia znajduje się też podobno film, który ma opowiedzieć o starzejącej się Lidze Sprawiedliwości. Który z nich ostatecznie powstanie? A który chcielibyście zobaczyć?