"Superman" zarobi miliard dolarów?

Ile naprawdę kosztuje "Superman"?

Zwiastun filmu "Superman"

Według doniesień medialnych opierających się na źródłach z Warner Bros.kosztował. To spory budżet, ale w ostatnich latach podobne kwoty padały przy tak wielu filmach, że na większości opinii publicznej już nie robi to wrażenia.Jednak The Hollywood Reporter podaje inną kwotę –. Portal nie jest pierwszym medium, które ją podaje. Po raz pierwszy padła ona w artykule magazynu "Columbus Business Journal", który dotarł do danych ze stanu Ohio, gdzie produkcja ubiegała się o dofinansowanie. Aby je otrzymać, należało podać koszt całkowity.Według danych "Columbus Business Journal" z programu stanu Ohio dofinansowania produkcji filmowych "Superman" otrzymał 36 972 289 dolarów przy budżecie wynoszącym 363 845 386 dolarów.Kiedy te informacje zaczęły krążyć po sieci,zareagował i na Threads jasno dał do zrozumienia, że topisząc:The Hollywood Reporter jednak najwyraźniej. Co więcej, portal twierdzi, że Warner Bros. nie zamierza oszczędzać nafilmu. Podobno wydanych zostanie co najmniej. Tymczasem przeciętny budżet marketingowy letnich blockbusterów wynosi obecnie 150 milionów dolarów.The Hollywood Reporter jednak dodaje, że te gigantyczne wydatki mogą się opłacić. Jedna z osób, z którą dziennikarze portalu rozmawiali, zasugerowała, że. Twierdzi też, że jest szansa na ł"Superman" trafi do kin już za miesiąc.