Jeszcze więcej "Kulawych koni". Apple zamawia szósty sezon

"Kulawe konie" jeszcze dłużej na AppleTV+

Zwiastun 3. sezonu serialu "Kulawe konie"

Nie przewidzieliście się – szósty sezon. A to dlatego, że zielone światło na realizację piątego sezonu Apple wydał na początku tego roku. Ponieważ nie wiemy, co wydarzy się w piątej odsłonie serialu, to naturalną rzeczą jest, że fabuła szóstej części pozostaje tajemnicą.– skomentował decyzję koncernu Jay Hunt, szef kreatywny na Europę platformy AppleTV+. Kulawe konie " to ekranizacja cyklu powieściowego autorstwa Micka Herrona . Jego bohaterami jest grupa dysfunkcjonalnych szpiegów MI5, której przewodzi cieszący się złą reputacją Jackson Lamb.Ponieważ Apple nie ujawnia danych dotyczących oglądalności, nie wiemy dokładnie, o jakim sukcesie można mówić. Serial jednak został również doceniony przez branżę. Za trzeci sezon otrzymał dziewięć nominacji do nagród Emmy , z czego jedną zmienił na statuetkę (za scenariusz).