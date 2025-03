Josh Brolin zostanie połknięty przez wieloryba?

"Whalefall" - co wiemy o filmie?

Getty Images © Cindy Ord

Zobacz zwiastun filmu "Nie ocali cię nikt"

Zdaniem dziennikarzy portalu Deadline "Whalefall" ma być połączeniem " Marsjanina " i " 127 godzin " rozgrywającym się w oceanicznych głębinach. Film ma opowiedzieć historię płetwonurka poszukującego w wodzie zwłok swojego zmarłego ojca. W trakcie jednej z ekspedycji poszukiwawczych zostaje połknięty przez ogromnego kaszalota. Tragiczna sytuacja jest dodatkowo utrudniona świadomością uciekającego czasu – nurek ma jedynie godzinę na ucieczkę z wnętrza wieloryba zanim skończy mu się tlen.Na ten moment nie wiadomo, czy Brolin wcieli się w postać płetwonurka, czy raczej bohatera z drugiego planu. Aktor ma dołączyć do już ogłoszonego Austina Abramsa . "Whalefall" będzie oparte na powieści Daniela Krausa pod tym samym tytułem – autor pierwowzoru będzie także zajmował się przeniesieniem historii na język filmu. W tej pracy wspierał go będzie reżyser filmu, Brian Duffield , autor między innymi horroru " Nie ocali cię nikt ".Film tworzony jest dla wytwórni 20th Century. Producentami "Whalefall" są Brian Grazer Allan Mandelbaum – ostatni z nich odpowiedzialny jest za pomysł na realizację filmu. Wierząc dziennikarzom to właśnie on przyniósł książkę do Imagine Pictures, odnajdując w niej materiał warty zaadaptowania. Wcześniej także zajmował się produkcją poprzedniego projektu Duffielda , " Nie ocali cię nikt ".