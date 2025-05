Jyn Erso miała się pojawić w "Andorze"? Tony Gilroy ujawnia

Czemu zabrakło Jynn Erso w serialu "Andor"?

SERIAL KILLERS: Oceniamy drugi sezon serialu "Andor"

O czym opowiada "Andor"?

Zapytany przez dziennikarza "Entertainment Weekly", czy kiedykolwiek rozważał uwzględnienie Jyn Erso w " Andorze ", Tony Gilroy odpowiedział wprost:, wyjaśnił scenarzysta., dodał Gilroy W tym samym wywiadzie twórca zdradził jednak, że był bliski wprowadzenia do serialu innych postaci z filmu:Tivik to szpieg rebeliantów, którego Cassian Andor zabija na początku " Łotra 1 ". W finałowych odcinkach " Andora " pojawiają się nawiązania do tej postaci, ale Tivik nie pojawia się we własnej osobie.Twórcy przygotowali 12 odcinków, które zostały podzielone na. Akcja każdej części zamknięta jest w obrębie kilku dni. Każda część to inny rok.Jak głosi oficjalny opis:W obsadzie drugiego sezonu oprócz Luny znaleźli się: Stellan Skarsgård