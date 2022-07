Karnety na 47. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych

KARNETY:

SPRZEDAŻ:

ZASADY KORZYSTANIA Z KARNETÓW:

ODBIÓR KARNETÓW:

Ruszyła sprzedaż karnetów na 47. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni ! Karnet zamówić można poprzez stronę: https://system.festiwalgdynia.pl Karnet na 47. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni to imienny identyfikator upoważniający do wstępu na pokazy filmowe odbywające się w kinie Helios w Gdyni, Gdyńskim Centrum Filmowym, na Nowej oraz Kameralnej Scenie Teatru Muzycznego.Sprzedaż karnetów odbywa się od 20 lipca do 10 września 2022 roku włącznie lub do zakończenia sprzedaży w wypadku wyczerpania puli poprzez stronę internetową https://system.festiwalgdynia.pl. Od 11 września 2022 zakupu karnetów można dokonywać wyłącznie w kasach festiwalowych w kinie Helios w Gdyni (Centrum Handlowe Riviera), o ile pula nie zostanie wyczerpana.Karnet kosztuje 280 złotych i zaprogramowany jest na 20 punktów (1 punkt równa się 1 pokazowi filmowemu).Należność za karnety należy wpłacić od razu po złożeniu zamówienia zakupu przy użyciu płatności elektronicznej oferowanej na stronie (płatność DotPay). Nieopłacone zamówienia będą automatycznie anulowane.Zakup karnetu zostanie potwierdzony drogą mailową w ciągu 4 dni od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Organizatora.Karnet jest imienny, tzn. jest wystawiany na imię i nazwisko podane w formularzu zamówienia.Zamawiając karnet należy wypełnić wszystkie wymagane pola oraz dołączyć aktualne zdjęcie portretowe o wielkości nieprzekraczającej 2Mb, o minimalnych wymiarach 400×400 pikseli, w formacie PNG, GIF lub JPG, które posłuży do identyfikacji właściciela karnetu.Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży w każdej chwili bez podania przyczyn.Organizator nie przyjmuje zwrotu zakupionych karnetów.Wejście na pokaz filmowy możliwy będzie wyłącznie po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji on-line. Rezerwacji można dokonać po zalogowaniu się na stronie https://system.festiwalgdynia.pl. Karnet nie upoważnia do wstępu na pokazy oraz konferencje prasowe, pokazy na Dużej Scenie Teatru Muzycznego oraz nie uprawnia do rezerwacji miejsc na galę otwarcia i zamknięcia Festiwalu.Posiadacz karnetu może zarezerwować tylko jedno miejsce na określony pokaz filmowy o określonej godzinie. Rezerwacji miejsca na pokaz filmowy można dokonywać od godziny 7:30 dnia poprzedzającego wybraną projekcję, jednak nie później niż 15 minut przed rozpoczynającym się seansem, z wyjątkiem pierwszego dnia Festiwalu, na który rezerwacja miejsc rozpoczyna się w poniedziałek 12 wześnia o godzinie 7.30.Karnet będzie zawierał kod kreskowy. Przed każdą salą będzie dyżurować stała obsługa z czytnikami umożliwiającymi identyfikację i weryfikację rezerwacji.Nieodwołanie rezerwacji do 15 minut przed rozpoczęciem seansu i nieuczestniczenie w pokazie filmowym spowoduje odliczenie z karnetu 4 punktów.Prosimy nie spóźniać się na seanse.Zakupiony karnet może odebrać wyłącznie osoba, na której nazwisko został wystawiony za okazaniem dowodu tożsamości lub innego dokumentu ze zdjęciem.Karnet można odbierać w dniach:11 września 2022 roku, w godzinach 12:00 – 20:0012 – 17 września 2022, w godzinach 8:30 – 20:00w Punkcie Obsługi Klienta znajdującym się w kinie Helios w Centrum Handlowym Riviera (ul. Kazimierza Górskiego 2).Nie będą wydawane duplikaty karnetu. Przekazanie karnetu innej osobie skutkuje karą w formie odjęcia 10 punktów. W przypadku powtórzenia się sytuacji Organizator zastrzega sobie prawo do odebrania karnetu.47. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w dniach 12-17 września 2022 r.