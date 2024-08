Pokazy specjalne na 49. FPFF

Zacznijmy od ciekawego jubileuszu. W 1924 roku, czyli dokładnie sto lat temu, ukazała się rozprawa Karola Irzykowskiego pt. X Muza. Zagadnienia estetyczne kina – książka przełomowa dla teorii filmu. Przywołanie tego faktu posłuży nam jako punkt wyjścia do dyskusji o współczesnej krytyce filmowej. Podczas wydarzenia obejrzymy równolatka książki, jeden z ulubionych filmów Irzykowskiego, Friedricha Wilhelma Murnaua , odczytamy fragmenty "X Muzy" oraz porozmawiamy o aktualności myśli autora w XXI wieku. W dyskusji wezmą udział krytyczka filmowa, autor podcastu. Wydarzenie zostanie zarejestrowane jako odcinek wspomnianego podcastu.W tym roku partnerką festiwalu została, czyli najstarsze na świecie stowarzyszenie krytyki filmowej. Przygotowaliśmy razem pokaz, ideą którego jest spojrzenie na kino polskie oczami zagranicznych dziennikarzy. W tym roku swój ważny polski film wskazała Marina Fabbri, która wybrała Krzysztofa Kieślowskiego . Spotkanie po projekcji poprowadzi Paola Casella, wiceprezydentka FIPRESCI, a rozmowa toczyć się będzie wokół filmu, Krzysztofa Kieślowskiego, Jerzego Stuhra, polskich fascynacji i przyjaźni Mariny Fabbri.świętuje w tym roku! Z tej okazji zapraszamy na seans filmów zrealizowanych w WFO. Zatytułowaliśmy go, bo o figurach, którymi ludzie porządkują sobie świat, i grach, które te figury wykorzystują, mówią filmy wybrane przez. To zestaw sześciu mocnych, wyrazistych tytułów. Pokażemy w nim filmy:(reżyseria: Piotr Szulkin ),(reżyseria: Wojciech Wiszniewski ),(reżyseria: Andrzej Barański),(reżyseria: Zuza Banasińska ),(reżyseria: Bogdan Dziworski ) oraz(reżyseria: Marek Koterski ). Po pokazie spotkanie z Andrzejem Barańskim, Zuzą Banasińską, Bogdanem Dziworskim i Markiem Koterskim poprowadzi Michał Oleszczyk.świętuje także. Z tej okazji zaprezentujemy na festiwalu wybór Teatrotek, realizowanych w autorskim projekcie WFDiF-u, łączącym świat filmu ze światem teatru.to ekranizacje, będące wynikiem współpracy młodych, debiutujących dramaturgów i doświadczonych, uznanych artystów filmowych. Widzowie w Gdyni zobaczą:Teresy Czepiec,Bartosza Paducha,Luizy Budejko orazJakuba Roszkowskiego.zaprasza z kolei na. W ramach tego wydarzenia pokażemy zestaw dwóch filmów: na początek Marka Piestraka , następnie Stevena Spielberga . Seanse poprzedzi prelekcja filmoznawcy dra, w ramach wydarzenia odbędzie się także spotkanie pisarzaz reżyserem