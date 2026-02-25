Newsy Filmy Inne Nie żyje Katherine Short. Córka Martina Shorta miała 42 lata
Inne / Filmy

Nie żyje Katherine Short. Córka Martina Shorta miała 42 lata

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Katherine+Short+zmar%C5%82a+w+wieku+42+lat.+Jej+ojcem+by%C5%82+Martin+Short-165351
Nie żyje Katherine Short. Córka Martina Shorta miała 42 lata
źródło: Getty Images
autor: Gregg DeGuire
Nie żyje Katherine Hartley Short, córka kanadyjskiego aktora i komika Martina Shorta, znanego m.in. z filmu "Ojciec panny młodej" i serialu "Zbrodnie po sąsiedzku". Miała 42 lata.

Okoliczności zdarzenia



GettyImages-965899662.jpg Getty Images © Frank Dicks


Jak podają amerykańskie media, do tragedii doszło w poniedziałek wieczorem w jej domu w dzielnicy Hollywood Hills w Los Angeles. Według informacji przekazanych przez TMZ, kobieta prawdopodobnie popełniła samobójstwo używając broni palnej.

W oficjalnym oświadczeniu przedstawiciel rodziny poinformował o ogromnnym bólu po stracie Katherine. Bliscy poprosili o uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie. W komunikacie podkreślono, że była osobą powszechnie lubianą i zostanie zapamiętana jako ktoś, kto wnosił w życie innych światło i radość.

Katherine była najstarszym z trójki adoptowanych dzieci Shorta i jego zmarłej żony, aktorki Nancy Dolman. Z wykształcenia była psycholożką i pracowniczką socjalną. Pracowała m.in. w szpitalu neuropsychiatrycznym, później prowadziła prywatną praktykę. Współpracowała także z organizacją Bring Change 2 Mind, działającą na rzecz przełamywania stygmatyzacji problemów ze zdrowiem psychicznym.

Jej matka, Nancy Dolman, zmarła w 2010 roku na raka jajnika. W wywiadach Short wielokrotnie mówił o tym, jak trudny był to czas dla jego rodziny i dzieci. Aktor ma także dwóch synów - Olivera i Henry’ego.

Martin Short o utracie żony



Powiązane artykuły Martin Short

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Gry

"Overwatch". Zupełnie nowa gra w uniwersum. Specjalnie na komórki

3 komentarze
Seriale

Aimee Lou Wood to nowa Jane Eyre

5 komentarzy
VOD Seriale Filmy

Netflix: polski Top 10 tygodnia – to nie tylko czas "Ołowianych dzieci"

Publicystyka

Przewrócę się, a cię zabiję. O fenomenie serii "Krzyk"

7 komentarzy
Gry

"Marvel's Wolverine" z datą premiery!

Filmy

Gwiazda "Czarnobyla" w nowym filmie Martina Scorsesego

1 komentarz
Seriale

Spin-off "Tulsa King" z nowym tytułem!

3 komentarze