Nie żyje Katherine Short. Córka Martina Shorta miała 42 lata

Nie żyje Katherine Hartley Short, córka kanadyjskiego aktora i komika Martina Shorta, znanego m.in. z filmu "Ojciec panny młodej" i serialu "Zbrodnie po sąsiedzku". Miała 42 lata.
Okoliczności zdarzenia
Jak podają amerykańskie media, do tragedii doszło w poniedziałek wieczorem w jej domu w dzielnicy Hollywood Hills w Los Angeles. Getty Images © Frank Dicks
Według informacji przekazanych przez TMZ, kobieta prawdopodobnie popełniła samobójstwo używając broni palnej.
W oficjalnym oświadczeniu przedstawiciel rodziny poinformował o ogromnnym bólu po stracie Katherine. Bliscy poprosili o uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie. W komunikacie podkreślono, że była osobą powszechnie lubianą i zostanie zapamiętana jako ktoś, kto wnosił w życie innych światło i radość. Katherine była najstarszym z trójki adoptowanych dzieci Shorta i jego zmarłej żony, aktorki Nancy Dolman.
Z wykształcenia była psycholożką i pracowniczką socjalną. Pracowała m.in. w szpitalu neuropsychiatrycznym, później prowadziła prywatną praktykę. Współpracowała także z organizacją Bring Change 2 Mind, działającą na rzecz przełamywania stygmatyzacji problemów ze zdrowiem psychicznym.
Jej matka, Nancy Dolman
, zmarła w 2010 roku na raka jajnika. W wywiadach Short
wielokrotnie mówił o tym, jak trudny był to czas dla jego rodziny i dzieci. Aktor ma także dwóch synów - Olivera i Henry’ego.
Martin Short o utracie żony