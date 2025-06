Kim Kardashian jak Margot Robbie: zostanie lalką

Lalki Bratz (znów) dostają własny film aktorski

Zwiastun filmu "Bratz" z 2007 roku

Bratz to marka lalek, która debiutowała na rynku w 2001 roku. Produkowana jest przez MGA Entertainment. Po chłodnym przyjęciu na początku, marka zaczęła podbijać rynek tzw.. Do dziś sprzedano ponad 200 milionów lalek.Bratz to jednak nie tylko same zabawki. Marka doczekała się cyklu filmów animowanych, serialu, gier wideo. Zaś w 2007 powstał nawet film aktorskiO nowym filmowym projekcie na razie niewiele wiadomo.Niektóre media sugerują, że przypadnie jej w udziale rola antagonistki.Wiemy za to, kto pracuje nad fabułą. To, których film " The Plague " był w tegorocznej sekcji Un Certain Regard festiwalu w Cannes Całość powstanie dla Amazon MGM Studios. Kim Kardashian w ostatnim czasie mocno rozbudowuje swoje portfolio o projekty aktorskie. Niedawno mogliśmy ją oglądać w serialu " American Horror Story: Oczekiwanie ". W tym roku zobaczymy ją w serialu Hulu/Disney+ " Wszystko dozwolone ". W przygotowaniu jest też komedia dla Netfliksa " The 5th Wheel ".