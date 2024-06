Kino pod gwiazdami - 8. Prawie Kino Letnie 28.06 - 30.06 w Warszawie

W czasie wydarzenia pokażemy aż sześć różnych obrazów, a cały harmonogram prezentuje się następująco:– prelekcja z Krzysztofem Kopczyńskim– " Interstellar " – wyrusz wraz z grupą astronautów w podróż tunelem czasoprzestrzennym w poszukiwaniu nowego domu.– " Potwory Kontra Obcy " – poznaj historię Susan, która zamienia się w olbrzymkę po tym, jak została trafiona meteorytem.– " E.T. " – zobacz, jak rozwijała się wyjątkowa przyjaźń między chłopcem a zagubionym kosmitą próbującym wrócić do swojego domu.– " Teoria Wszystkiego " – poznaj kulisy związku wybitnego fizyka Stephena Hawkinga oraz jego byłej żony Jane Hawking.– prelekcja z Dawidem Dziarkowskim– " Blade Runner " – przenieś się do dystopicznej przyszłości, w której dzielny detektyw poluje na zbuntowane androidy.– " Narodziny Gwiazdy " – przeżyj poruszający romans między utalentowaną piosenkarką i jej mentorem, pomagającym osiągnąć jej muzyczną sławę.Serdecznie zapraszamy wszystkich fanów kosmicznych przygód (i nie tylko) doZapewniamy leżaki, jednak z powodu ich ograniczonej liczby zachęcamy do przynoszenia własnych kocyków!O organizatorze: wydarzenie zostało przygotowane przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Organizacji Uczelnianej Uniwersytetu Warszawskiego – część największej organizacji studenckiej w Polsce, działającej na prawie 30 uczelniach w kraju. Jednym z naszych kluczowych projektów jest Prawie Kino – inicjatywa mająca na celu szerzenie wiedzy o świecie kina oraz zapewnianie studentom dostępu do legalnej darmowej kultury. Organizujemy otwarte pokazy filmowe, często z udziałem twórców, aktorów i pasjonatów kina.