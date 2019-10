Kino współczesna na 24. Forum Kina Europejskiego Cinergia

Organizatorzyw Łodzi ogłosili pierwsze sekcje tematyczne imprezy i sprzedaż karnetów na tegoroczny Festiwal, który odbędzie się w dniach, ruszy już 22 października.Taśma filmowa będzie cichym bohaterem sekcji Nowe Horyzonty Współczesnego Kina powstałej w ścisłej współpracy z głośnym wrocławskim festiwalem Romana Gutka. W jej ramach zaprezentujemy cztery tytuły, z czego aż trzy ( Olivera Laxe'a ) zrealizowane zostały na taśmie 16 mm, a ten czwarty ( Klebera Mendonçy Filho ) nie tylko powstał na taśmie 35 mm, ale także w formacie CinemaScope, w którym nakręcono klasyczne westerny. Jenkin , podwójny zwycięzca ostatniego festiwalu Nowe Horyzonty (Nagroda Jury i Nagroda Publiczności) obserwuje Kornwalię podlegającą niszczycielskiej ekonomicznej presji. Laxe (Nagroda Jury canneńskiego Un Certain Regard) wraca do rodzinnej Galicji, by tam dostrzec zalążek znaczącej kulturowej zmiany. Dla Filho (Nagroda Jury w Cannes) brazylijska prowincja jest polem kluczowej socjopolitycznej bitwy, od której przebiegu zależy los nas wszystkich. Billingham (Nagroda Specjalna Jury w Locarno) odkrywa z kolei własną przeszłość, w trudne dzieciństwo spędzone na obrzeżach Birmingham, by tam odnaleźć wzór na społeczne wykluczenie. Wszyscy wymienieni twórcy świadomie poruszają się po obrzeżach: geograficznych, ale i filmowych. Ich kino manifestuje potrzebę autorskiego głosu, własnej drogi i własnego stylu, niezależnego od obowiązujących komercyjnych trendów.Kolejna z sekcji 24. FKE Cinergia zatytułowana jest. Nowe kino z Izraela i stanowi przegląd najciekawszych debiutów młodych izraelskich twórców. Złoży się nań dziewięć tytułów, które pozwolą polskim widzom poznać słabo obecną w naszym obiegu kinowym kinematografię i porównać jak debiutują polscy reżyserzy, a jak ci z Izraela – czy istnieje podobieństwo tematów, wniosków i narzędzi filmowych?- mówi dyrektor artystyczna Cinergii Anna Serdiukow.W tym roku Cinergia otwiera się również na doświadczenia wirtualnej rzeczywistości związane z wchodzącymi coraz śmielej do kina nowymi technologiami spod znaku VR. Nawiązując do początków kina, kiedy sztuka filmowa prezentowana podczas jarmarków, w namiotach wędrownych sztukmistrzów lub na zapleczach sklepów, nie była jeszcze narracyjna, lecz oparta na wrażeniu i atrakcji, proponujemy kino VR jako Nowe Kino Atrakcji pozwalające doświadczyć się zmysłami i poprzez wrażenie realności poczuć się jego częścią. Kuratorem sekcji VR jest Paweł Jóźwiak-Rodan – związany z Łodzią twórca filmów dokumentalnych i fabularnych, który w chwili obecnej na studiach doktoranckich w Szkole Filmowej w Łodzi, realizuje badania nad filmem w Wirtualnej Rzeczywistości oraz vlogami internetowymi.Stacjonarna i internetowa sprzedaż akredytacji na tegoroczny Festiwal wystartuje już. Natomiast karnety i bilety na pojedyncze seanse pojawią się wraz z pełnym programem imprezy 6 listopada. Kinomanów z pewnością najbardziej ucieszy fakt, że ceny pozostały równie atrakcyjne, jak w roku ubiegłym.Już dziś zapraszamy do Łodzi w dniach24. Forum Kina Europejskiego CINERGIAStrona festiwalowa: www.cinergiafestival.pl FB: www.facebook.com/ForumKinaEuropejskiegoCinergia/