Kolejny aktor z MCU w "Legionie samobójców" Gunna

Choć Jamesa Gunna powstaje w ramach kinowego uniwersum DC Comics, to w obsadzie zobaczymy sporo znajomych twarzy z MCU. Do Idrisa Elby Davida Dastmalchiana może bowiem dołączyć Michael Rooker Aktor znany ze, gdzie wcielił się w postać Yondu, prowadzi bowiem rozmowy w sprawie zagrania King Sharka. Jest on superzłoczyńcą będącym humanoidalnym rekinem. Niektórzy mówią, że jest dzieckiem rekiniego boga, inni, że jest po prostu dziwadłem natury.King Shark to jeden z nowych członków tytułowego legionu. Świeżymi rekrutami będą też: Polka-Dot Man ( Dastmalchian ), Ratcatcher (w kinowej wersji będzie to kobieta, zagra ją prawdopodobnie Daniela Melchior ) i Peacemaker (prawdopodobnie zagra go John Cena ).Ze starego składu pozostaną: Harley Quinn, Kapitan Boomerang i Amanda Waller.Premiera widowiska planowana jest na lato 2021 roku.