FOTO: Legion samobójców na akcji pod przykrywką

Reżyser James Gunn zamieścił na Instagramie nowe zdjęcie ze swojego filmu " Legion samobójców: The Suicide Squad ". Możemy zobaczyć na nim Bloodsporta ( Idris Elba ), Thinkera ( Peter Capaldi ), Ratcather 2 ( Daniela Melchior ) oraz Polka Dot Mana ( David Dastmalchian ) na akcji pod przykrywką.Witajcie w piekle zwanym Belle Reve. To więzienie z największym odsetkiem zgonów w Stanach Zjednoczonych. Trzymani są tu najgorsi superzłoczyńcy, którzy posuną się do wszystkiego, żeby odzyskać wolność. Zgodzą się nawet wstąpić w szeregi szemranej tajnej Jednostki Uderzeniowej X. Jej nowe zadanie to misja z gatunku "wykonaj albo zgiń". Oddział przestępców, w skład którego wchodzą m.in. Bloodsport, Peacemaker, Kapitan Boomerang i Harley Quinn, zostaje zrzucony na odludną wyspę Corto Maltese. W trakcie akcji poszukiwawczej bohaterowie przedzierają się przez dżunglę, w której za każdym drzewem czają się bojówkarze i partyzanci. Renegatów okiełznać może jedynie towarzyszący im pułkownik Rick Flag oraz rządowe implanty zdradzające każde ich posunięcie szefowej Jednostki, Amandzie Waller.Polską premierę filmu zaplanowano na 30 lipca.