Horror Jordana Peele'a z Marlonem Wayansem z datą premiery!

"Him" określany jest jako. Jego bohaterem będzie obiecujący młody sportowiec, który przyjmie zaproszenie od gwiazdy drużyny odchodzącej już na emeryturę (w tej roli Marlon Wayans ). Ma to być opowieść o przerażającym obliczu dążenia do doskonałości.W filmie występują także Julia Fox Tim Heidecker , komik Jim Jefferies, a także gwiazda hip-hopu Guapdad 4000 i nominowana do nagrody Grammy Tierra Whack – dla obojga będzie to debiut na dużym ekranie. Jordan Peele będzie produkował film wraz z Winem Rosenfeldem Scenariusz autorstwa Zacka Akersa i Skipa Bronkiego znalazł się na prestiżowej tak zwanej "czarnej liście" obejmującej najbardziej pożądane fabuły w Hollywood.Światowa premiera została zaplanowana na 19 września 2025.