Joonas Suotamo - aktor wcielający się w Chewbaccę będzie gościem Pyrkonu

Czym jest Pyrkon?

Czym zasłynął Joonas Suotamo?

Pyrkon to jeden z największych w Europie festiwali fantastyki, na którym każdy miłośnik gier, filmów, komiksów czy literatury znajdzie coś dla siebie. Trwający przez bez mała trzy dni event odbywa się corocznie w Poznaniu, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich i gromadzi dziesiątki tysięcy odwiedzających. W tym roku debiutować będzie specjalna strefa festiwalu poświęcona wyłącznie Gwiezdnym Wojnom. Z tej okazji Pyrkon zaprosił w odwiedziny naprawdę wyjątkowego gościa. Joonas Viljami Suotamo to fiński aktor i koszykarz znany fanom Gwiezdnych Wojen z roli Chewbakki w filmach " Ostatni Jedi ", " Skywalker. Odrodzenie " oraz " Han Solo: Gwiezdne wojny - historie ". Był również dublerem Petera Mayhew w " Przebudzeniu Mocy ".W trakcie swojej kariery jako koszykarza udało mu się dotrzeć aż do najwyższej ligi Finlandii -. W barwach reprezentacji Finlandii rozegrał trzy spotkania, natomiast w reprezentacji juniorów - 66.W nadchodzącym serialu The Acolyte Joonas zagra mistrza jedi pochodzącego z gatunku wookiech - Kelnacca.Poza produkcjami z uniwersum Star Wars, Joonas odegrał również rolę The Scourge w serialu Willow.