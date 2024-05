Drugi sezon "Special Ops: Lioness" w drodze na ekrany

"Special Ops: Lioness" – zaskakujący hit

Zobacz zwiastun serialu "Special Ops: Lioness"

Paramount ma prawo do zadowolenia. Serial osiągnął dobre wyniki oglądalności. W pierwszym tygodniu na platformie oraz w telewizji kablowej obejrzało go łącznieFabuła serialu została oparta na rzeczywistym programie CIA. Opowiada o nieco nieokrzesanej, ale pełnej pasji młodej żołnierce marines Cruz Manuelos ( Laysla De Oliveira ), która dołącza do zespołu Lioness Engagement Team. Na ich barkach leży powodzenie tajnej misji – zniszczenia od środka pewnej organizacji terrorystycznej. Zoe Saldaña wciela się w Joe, szefową programu Lioness, która dowodzi działającymi pod przykrywką agentkami oraz odpowiada za ich szkolenie. Bohaterka próbuje pogodzić życie osobiste z profesjonalnym, gdy na świecie szykuje się kolejna odsłona wojny z terrorem.W obsadzie znaleźli się też: Michael Kelly Twórcą " Special Ops: Lioness " jest Taylor Sheridan , który ma na swoim koncie seriale " Yellowstone ", " Burmistrz Kingstown ", " Tulsa King ", " 1883 " i " 1923 ".