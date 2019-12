Kolejny cykl autora "Anihilacji" w drodze na ekrany

AMC Studios zakupiło prawa do nowego cyklu Jeffa VanderMeera (autora literackiego pierwowzoru. W planach jest produkcja serialu telewizyjnego.Pierwszy tom został wydany w Polsce pod tytułem. Bohaterką jest młoda kobieta imieniem Rachel, która żyje jako poszukiwaczka w zrujnowanym, niebezpiecznym mieście w niedalekiej przyszłości. Miasto jest pełne porzuconych biotechnologicznych wytworów Firmy – organizacji, która obecnie jest w rozsypce – i nękane nieprzewidywalnymi atakami olbrzymiego niedźwiedzia. Z jednej ze swoich wypraw Rachel przynosi Zrodzonego, który jest małą zieloną bryłką – rośliną czy zwierzęciem? – ale cechuje go dziwna charyzma. Rachel coraz bardziej przywiązuje się do Zrodzonego i otacza go opieką, na którą nie może sobie pozwolić. Taka słabość zagraża jej niepewnemu bytowi, irytuje jej partnera, Wicka, oraz zaburza – być może na zawsze – delikatną równowagę panującą w bezlitosnym mieście. A jednak Rachel, mimo że nie rozumie, czym albo kim jest Zrodzony, nie potrafi z niego zrezygnować, chociaż on stale rośnie i się zmienia... VanderMeer będzie pełnił funkcję producenta wykonawczego.