Koniec strajku w Hollywood! Aktorzy z SAG-AFTRA wracają do pracy

Koniec strajku - co ustaliły strony sporu?

Strajk aktorów - dlaczego tak długo trwał?

Jakie zakazy obowiązywały strajkujących aktorów?

Zakazane są następujące rodzaje występów na podstawie kontraktów na udział w kinowych/telewizyjnych produkcjach:

W środowym oświadczeniu, związek zawodowy poinformował, że. Komitet negocjacyjny zadecydował o tym jednogłośnie. Teraz swój stempelek ma przystawić komisja ratyfikacyjna.Przez ostatnie kilka dni trwały ustalenia dotyczące nowych warunków kontraktów z aktorami, dotyczące m.in. pionierskich zabezpieczeń profesji przed ekspansją Sztucznej Inteligencji oraz nowych płac.(co nie jest równoznaczne z odrzuconym przez AMPTP projektem powszechnych tantiem)."Udało nam się wywalczyć nowy kontrakt, który zapewni wszystkim członkom i członkiniom Gildii możliwość budowania trwałych karier. Skorzystają na tym wszyscy" - czytamy w oświadczeniu.Cały proces może potrwać nawet do tygodnia. Jednak już dziś aktorzy będą mogli wrócić do pracy, a zamrożone przez strajk produkcje będą powoli wznawiane.Przypomnijmy: 12 października AMPTP i SAG-AFTRA zasiedli do stołu, by wypracować kompromis, który umożliwiłby zakończenie strajku aktorów. Po tym, jak wytwórnie i scenarzyści doszli do porozumienia, w Hollywood panował optymizm i nadzieja na szybki powrót do pracy aktorów. Niestety do porozumienia nie doszło.AMPTP chciało, by SAG-AFTRA przyjęło podobne warunki do tych, jakie wynegocjowali scenarzyści. Jak przyznawali wówczas przedstawiciele związku zawodowego aktorów,Zaś co do przypadków wykorzystania sztucznej inteligencji, aktorzy chcieli, by każde takie użycie było możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody artysty. Zgoda jest wyrażana na użycie w konkretnym projekcie, a nie "po wsze czasy".AMPTP stoi jednak twardo na stanowisku, że stworzyłoby to niemożliwe obciążenie budżetowe, czyli. Aktorzy się nie zgadzali, twierdząc, że tylko roczne przychody Amazonu wynoszą ponad 500 miliardów dolarów, a najmniejszego z członków AMPTP Parmount Global ponad 30 miliardów. Zaś sami szefowie uzyskują niemal tyle, ile SAG-AFTRA chce dla kilkunastu tysięcy osób.Z opublikowanego przez Gildię Aktorów (SAG-AFTRA) dokumentu, który punktuje obowiązki strajkujących, dowiedzieliśmy się,(m.in. gra aktorska, śpiewanie, tańczenie, wykonywanie numerów kaskaderskich, motion capture)(m.in. dubbing, śpiewanie, narracja z offu)(w tym castingi zdalne)(m.in. trasy promocyjne, wywiady, udział w konwentach, zlotach, panelach, premierach/pokazach, galach wręczenia nagród, junketach prasowych, podcastach, promocja w mediach społecznościowych)(dotyczące m.in. przyszłych występów, produkcji materiałów promocyjnych lub tworzenia cyfrowych podobizn).