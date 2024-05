Michael B. Jordan ma solidny pomysł na sequel? Will Smith o "Jestem legendą 2"

Will Smith o "Jestem legendą 2"

UWAGA!!! Dalszy ciąg tekstu zawiera spojlery z filmu "Jestem legendą"

O czym opowiada "Jestem legendą"? Zobacz zwiastun

W rozmowie z "Entertainment Tonight" Will Smith opowiedział o pracach nad sequelem " Jestem legendą ". Aktor, który ma wrócić do roli dr. Roberta Neville'a nie zdradził szczegółów fabuły, stwierdził jednak, że wygląda ona dobrze, a partnerujący mu na ekranie Michael B. Jordan ma naprawdę solidne pomysły na kontynuację historii.Za sterami projektu stoi Francis Lawrence , autorem scenariusza jest Akiva Goldsman Jestem legendą " kończy się śmiercią granego przez Willa Smitha dr Roberta Neville'a. Twórcy sequela wychodzą jednak od alternatywnego zakończenia, które można było zobaczyć w wersji DVD. Film ma także rozwijać wątki z książkowego oryginału autorstwa Richarda Mathesona Film " Jestem legendą " trafił na ekrany kin w 2007 roku. Zarobił 536 milionów dolarów, plasując się na siódmym miejscu światowego box office'u. Zobaczcie zwiastun:2009 rok. Wirus zabija 90% ludzkości, a tych, którzy przeżyli, zmienia w potwory. Robert Neville jest ostatnim człowiekiem w mieście zwanym niegdyś Nowym Jorkiem. Poza nim miasto zamieszkują krwiożercze mutanty, które chcą go zgładzić. Neville to genialny naukowiec, obsesyjnie poszukuje szczepionki na odwrócenie działania wirusa.