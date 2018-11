Krótkie historie – 17. CINEMAFORUM

potrwa oddo. W warszawskiej Kinotece zaprezentowane zostaną najciekawsze tytuły z krótkometrażowych sekcji największych światowych festiwali oraz nieznane odkrycia wybrane przez programerów festiwalu. To unikalna szansa zapoznania się z bogactwem współczesnego krótkiego metrażu.Hasłem 17. edycji festiwalu są "Krótkie historie". Oznaczają one możliwość przeżycia wielu kolejnych historii i nieustannego rozpoczynania ich na nowo, doświadczania zbawiennego życiowego dobrodziejstwa nowych początków. I taki jest właśnie program tegorocznego CINEMAFORUM: zmuszający do rewizji i krytycznego myślenia, nie przymilający się, ale dających impuls do restartu. W Międzynarodowym Konkursie Filmów Krótkometrażowych zostaną zaprezentowane 23 krótkometrażowe filmy z całego świata. Wśród nich m.in. skandynawskie Bobbiego Peersa , którego pierwszy film krótkometrażowy,, zdobył Złotą Palmę w Cannes, iKristiana Sejrbo Lidegaarda wyróżniona podczas Premiers Plans Festival dAngers czy australijskiprezentowany premierowo podczas Berlinale 2018. Konkursowe propozycje oceni jury w składzie: reżyser Janusz Zaorski , aktorka Marianna Zydek , producentka filmowa Joanna Szymańska , agentka sprzedaży Zofia Horszczaruk i operator filmowy Mikołaj Łebkowski W programie CINEMAFORUM znalazły się dwa bloki filmów z legendarnego festiwalu w Oberhausen – areny najodważniejszych eksperymentów w krótkim metrażu. Uzupełnieniem retrospektywy będzie debata o znaczeniu krótkiego metrażu we współczesnej kulturze filmowej - MANIFEST OBERHAUSEN. W ramach współpracy z VIS Vienna Shorts zaprezentowana zostanie retrospektywa składającą się z najlepszych austriackich krótkich metraży szesnastej edycji tego festiwalu. Będzie można również zobaczyć pięć najciekawszych produkcji studentów London Film School – jednej z najlepszych szkół filmowych według prestiżowego "The Hollywood Reporter".Podczas festiwalu odbędą się cykle wykładów INTERFILMLAB 2.0, warsztaty filmowe ERASMUS+ i dyskusje panelowe (m.in. "Producenci i scenarzyści. Sparingpartnerzy czy przyjaciele?") poświęcone zagadnieniom międzynarodowego rynku filmowego. Zaproszeni goście poruszą tematykę koprodukcji, dystrybucji zagranicznej oraz reguł kwalifikacji festiwalowych. Swój finał będzie miała też 2. edycja SCRIPT WARS – Mazowieckiego Konkursu Scenariuszowego na scenariusz pełnometrażowego filmu fabularnego, którego akcja osadzona jest w Warszawie lub na Mazowszu.CINEMAFORUM zaprasza również na pokaz VHS HELL. W tym roku będzie to film, znany w polskich wypożyczalniach jako. Reżyserem jest Jim Wynorski , kultowy twórca złych filmów, który napisał scenariusz i nakręcił caływ zaledwie tydzień, w studiu należącym do producenckiej legendy, Rogera Cormana . Nowością są za to projekcje filmów z katalogu nowopowstałego dystrybutora – firmy VELVET SPOON, między innymi prezentacja filmuw reżyserii Grega Zglińskiego odbędzie się w dniachw Kinotece i Warszawskiej Szkole Filmowej w Warszawie. Wstęp na wszystkie projekcje festiwalowe i wydarzenia towarzyszące jest bezpłatny.Szczegóły na www.cinemaforum.pl