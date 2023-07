KIPA i Netflix otwierają młodym ludziom drzwi do kariery w branży filmowej

Ostatnie lata to stały rozwój branży audiowizualnej w Polsce - liczba produkowanych co roku filmów i seriali jest wyższa niż kiedykolwiek, a na rynku - wraz z pojawieniem się usług streamingowych - pojawiło się jeszcze więcej zamawiających treści, a także firm zajmujących się produkcją filmową. Wzrosło tym samym zapotrzebowanie na osoby przygotowane do pracy na planach przy całym procesie tworzenia treści audiowizualnych.W ramach program "Nakręć się na przyszłość" KIPA, dzięki wsparciu Netflix, przeprowadzi w sierpniu i wrześniu tego roku warsztaty odkrywające tajniki pracy przy produkcjach filmowych i telewizyjnych. Do udziału w nich zostanie zaproszonych 140 młodych osób, które poznają podstawowe reguły produkcji filmowej oraz rodzaje zawodów w ramach ekip produkcyjnych i wśród innych specjalistów w branży filmowej.- Dzisiaj branża audiowizualna w Polsce daje młodym ludziom bezprecedensową szansę zdobycia ciekawej pracy - duża liczba produkcji filmowych i telewizyjnych tworzy ogromną potrzebę pozyskiwania i kształcenia nowych pracowników na tym rynku. Dlatego zachęcamy młodych ludzi do wyboru ścieżki zawodowej związanej z filmem. Pracę w ekipie produkcyjnej może znaleźć każdy, bo każdy z ponad 100 zawodów filmowych wymaga innych umiejętności i predyspozycji. KIPA stawia na edukację na każdym etapie życia zawodowego. Dlatego pokazujemy ścieżki, dzięki którym można zdobyć konkretne umiejętności i zawody - mówi Irena Strzałkowska, Prezeska Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych.Udział w dwudniowych warsztatach jest bezpłatny, a nabór otwarty dla wszystkich młodych ludzi w wieku od 18 do 26 lat, którzy nie mają doświadczenia pracy w branży audiowizualnej i mieszkają w jednym z 7 województw, w których odbędą się warsztaty: dolnośląskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim, pomorskim, śląskim i warmińsko-mazurskim. Terminy warsztatów oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie. Zgłoszenia należy nadsyłać do 30 lipca.- Netflix współpracuje z polskimi producentami i twórcami, inwestując w produkcję lokalnych treści - zapewniając środki oraz przestrzeń na realizację kreatywnych wizji doświadczonych filmowców oraz dając szansę młodym twórcom na debiut. Zapotrzebowanie na specjalistów i ekipy produkcyjne rośnie, dlatego cieszymy się, że razem z KIPA możemy jeszcze bardziej wesprzeć rozwój krajowego rynku audiowizualnego, otwierając drogę do kariery w tej branży młodym ludziom z wielu rejonów Polski - mówi Łukasz Kłuskiewicz, dyrektor ds. filmów w Europie Środkowo-Wschodniej w Netflix.Po zakończeniu cyklu warsztatów, z każdego z nich wyłonione zostaną po 3 osoby, którym zostanie zaoferowane stypendium obejmujące udział w warsztatach Film Spring Open w Krakowie w dniach 10-19 października. Zadaniem stypendystów będzie nakręcenie krótkich filmów o wybranym zawodzie planu filmowego pod okiem mentorów KIPA.W ramach projektu KIPA po raz pierwszy w Polsce przygotuje także i udostępni publicznie materiały informacyjne o zawodach planu filmowego skierowany do młodych ludzi oraz przewodnik po ofercie edukacyjnej szkół filmowych, policealnych oraz kursów zawodowych. Materiały te będą dostępne za darmo na stronie KIPA i aktualizowane na bieżąco, pomagając młodym ludziom w wyborze kariery w branży produkcji filmowej.Cały program realizowany jest dzięki wsparciu Funduszu na rzecz Równości Twórczej Netflix, którego celem jest tworzenie nowych szans zawodowych i rozwojowych dla społeczności, które nie są wystarczająco reprezentowane w branży rozrywkowej. W kampanię informacyjną i realizację warsztatów zaangażowane są instytucje z województw objętych programem - gminy, domy kultury i biblioteki, szkoły oraz regionalne komisje filmowe.