POWIĘKSZENIE: konkurs dla młodych krytyków i krytyczek filmowych. 5 tysięcy złotych do wygrania

Zasady konkursu „Powiększenie”

"Powiększenie": start w przyszłość dla krytyków filmowych

Konkurs ma na celu wyłonienie i wypromowanie zdolnych młodych ludzi, którzy w przyszłości będą profesjonalnie pisać o kinie. Wygrana to dla laureatów pierwszy duży krok w zawodowej karierze.Tematem tegorocznego konkursu są laureaci Złotych Lwów z 50-letniej historii Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Artykuł konkursowy powinien dotyczyć co najmniej jednego spośród gdyńskich zwycięzców: organizatorzy pozostawiają jednak uczestnikom wolną rękę w kwestii sposobu rozwinięcia tematu.- Objętość tekstu powinna wynieść- Tekst konkursowy musi być dotąd- Konkurs jest przeznaczony dla osób, które- Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na warunki regulaminu Termin nadsyłania zestawów konkursowych:. Prace należy nadsyłać na adres, a w treści maila podać dane kontaktowe (imię, nazwisko, numer telefonu).Nagroda główna w konkursie toJury zastrzega sobie również prawo do przyznania wyróżnienia.Laureatów konkursu poznamyRegulamin konkursu dostępny jest tutaj Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest tutaj - Joanna Łapińska – dyrektorka artystyczna Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni Korek Bojanowski – reżyser filmu " Utrata równowagi " (2024), laureat nagrody za najlepszy debiut reżyserski lub drugi film na FPFF w Gdyni- Jakub Popielecki – zastępca redaktora naczelnego oraz szef działu publicystyki portalu FilmwebLaureaci dotychczasowych edycji "Powiększenia" stali się filarami publicystyki Filmwebu i ważnymi głosami w polskiej krytyce filmowej. Zwycięzca pierwszej edycji, Radosław Osiński, zwycięzca trzeciej edycji, Marcin Stachowicz, i zwyciężczyni czwartej edycji, Klara Cykorz, byli potem laureatami Grand Prix w Konkursie im. Krzysztofa Mętraka.W jury "Powiększenia" zasiadały takie znakomitości świata kultury jak m.in.: Grażyna Torbicka , Michał Walkiewicz, Tadeusz Sobolewski Urszula Antoniak czy Michał Oleszczyk