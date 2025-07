Reżyser "The Brutalist" nakręci teraz horror inspirowany "Teksańską masakrą..."

Po "The Brutalist" Brady Corbet powróci z luźniejszym stylem

Getty Images © Borja B. Hojas

Adrien Brody i Brady Corbet

O czym będzie nowy film Corbeta?

"The Brutalist" – fabuła i zwiastun

Film, który wciąż nie ma tytułu, będzie opowiadał o procesie imigracyjnym, tym razem między Chinami a Kalifornią.Corbet zdradził, że do nakręcenia nowego filmu zainspirował go klasyk kina grozyNiezatytułowany jeszcze projekt ma mieć mniej formalny styl niż jego poprzednie produkcje. Zdecydował się też na użycie mało popularnego formatu – ośmioperforacyjnych kamer o szerokości 65mm, co nada jego filmowi wyjątkowego charakteru.Zdjęcia rozpoczną się w pierwszej połowie 2026 roku. Produkcja zapowiada się na długą i skomplikowaną, ze wstępnymi zdjęciami przed głównym planem oraz kolejną częścią realizowaną latem.– powiedział Corbet w rozmowie z Page Six.Corbet nie zdradził jeszcze szczegółów na temat fabuły swojego nowego filmu, ale wiadomo, że będzie się rozgrywał na przestrzeni 150 lat, a główna akcja ma być umiejscowiona w latach 70. XX wieku. Produkcja będzie zgłębiać temat amerykańskiego mistycyzmu, który interesują reżysera od jakiegoś czasu.W rozmowie z Marcem Maronem na WTF Podcast powiedział:Po sukcesie "The Brutalist" – filmie, który był ogromnym krokiem w karierze Corbeta, fani są pełni oczekiwań wobec jego kolejnego dzieła. Nic w jego wcześniejszych filmach nie przygotowało nas na tak ambitną i rozbudowaną produkcję. Jakie niespodzianki przygotuje tym razem?Uciekając z powojennej Europy, wizjonerski architekt László Toth przybywa do Ameryki, aby odbudować swoje życie, swoją pracę i małżeństwo z żoną Erzsébet po tym, jak w czasie wojny został zmuszony do rozstania przez zmieniające się granice i reżimy. Samotny w obcym, nowym kraju László osiedla się w Pensylwanii, gdzie bogaty i wybitny przemysłowiec Harrison Lee Van Buren dostrzega jego talent do budowania, ale władza i dziedzictwo mają swoją cenę...