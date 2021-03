Lasse i Maja wracają! "Rabuś z pociągu" w kinach od 19 marca

Przed Lassem i Mają kolejna zagadka, tym razem z fortuną w tle! Gdy z więzienia ucieka złodziej skazany za kradzież wielkiej sumy pieniędzy z pędzącego pociągu, dwójka dziecięcych detektywów włącza się do akcji. Czy uda im się rozwikłać zagadkę przed kolejną kradzieżą, mimo że ich Biuro zostaje zamknięte? "Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Rabuś z pociągu", najnowszy film o brawurowych przygodach detektywów, oparty na serii książek autorstwa Martina Widmarka, w kinach już od piątku.

Na młodych detektywów znowu czekają nie lada wyzwania! Tym razem Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai stanie przed trudnym zadaniem schwytania rabusia z pociągu. Śledztwo nabiera rozpędu, dowody wydają się jednoznaczne, a Lasse i Maja depczą złodziejowi po piętach. Niespodziewanie pojawia się jednak ktoś, kto twierdzi, że poszukiwany jest niewinny. Jako dowód przedstawia list napisany przez rzekomego rabusiaLasse i Maja analizują fakty i zgromadzone dowody. Pojawia się coraz więcej pytań i wątpliwości o to, kto tak naprawdę odpowiada za kradzież fortuny. Grono podejrzanych powiększa się, a sytuację dodatkowo utrudnia policja, która zamyka biuro młodych detektywów.Tymczasem do miasteczka Valleby zbliża się kolejny transport dużej sumy pieniędzy. Czy rabuś znów się ujawni? Czy uda się przyłapać złoczyńcę na gorącym uczynku? Finał sprawy jak zwykle okaże się zaskakujący! Jedno jest pewne, jak zawsze pozazdrościmy Lassemu i Mai sprytu, odwagi i tego, że bez względu na wszystko potrafią trzymać się razem.Najnowsze " Biuro " zachwyci miłośników kolejnictwa i żelaznych maszyn parowych z początku ubiegłego wieku. Klimat filmu dopełniają bowiem malownicze trasy kolejowe, urokliwe skandynawskie drewniane dworce oraz klasycznie umundurowani i nieco z przymrużeniem oka sportretowani, pracownicy kolei i służb policji.Na platformie Nowe Horyzonty VOD w katalogu Kina Dzieci dostępne są poprzednie tytuły z serii Biuro: " Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Pierwsza tajemnica ", " Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Sekret rodziny von Brom ", " Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Cienie nad Valleby " oraz " Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Stella Nostra ". Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Rabuś z pociągu " to najnowszy film o brawurowych detektywach oparty na serii książek autorstwa uwielbianego przez czytelników na całym świecie Martina Widmarka. W Polsce ta szwedzka seria znana jest dzięki Wydawnictwu Zakamarki, które od 2008 roku wydało już 28 tomów o przygodach Lassego i Mai.Film w kinach od 19 marca.