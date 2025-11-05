Laura Poitras otworzy jubileuszowy WATCH DOCS

Najnowszy film laureatki Oscara, Laury Poitras, otworzy 25. edycję Międzynarodowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS Prawa Człowieka w Filmie. Święto kina zaangażowanego społecznie potrwa w tym roku od 5 do 14 grudnia.
Portret dziennikarza, który ujawniał tajemnice Ameryki
"Cover-Up
" to portret legendarnego amerykańskiego dziennikarza śledczego Seymoura Hersha, który poświęcił życie ujawnianiu najściślej strzeżonych tajemnic współczesności. Skłonienie Hersha do rozmowy przed kamerą zajęło Laurze Poitras niemal dwie dekady.
Autorka nagrodzonego Oscarem "Citizenfour
" ponownie podejmuje temat granic kontroli nad społeczeństwem i jednostką. Film zbudowany z fascynujących archiwaliów ukazuje szeroki społeczny i polityczny kontekst śledztw Hersha – od masakry w My Lai, przez aferę Watergate, po przewrót Pinocheta i zbrodnie wojenne w Iraku.
Mimo że skończy niedługo 90 lat, reporter wciąż z pasją tropi nadużycia władzy, ostatnio angażując się w dokumentowanie wydarzeń w Strefie Gazy.
"Gaza. List z przeszłości"
Palestyńscy dokumentaliści z Nagrodą im. Marka Nowickiego
Tegoroczna Nagroda im. Marka Nowickiego, przyznawana podczas WATCH DOCS za szczególne osiągnięcia w ukazywaniu praw człowieka, trafi do palestyńskich dokumentalistów i dokumentalistek. Organizatorzy podkreślają, że to symboliczny gest uznania dla ich odwagi, konsekwencji i niezłomnej potrzeby dokumentowania rzeczywistości, której często nie pokazują media głównego nurtu.
W sekcji "Niebo nad Palestyną" znalazło się pięć filmów:
"Gaza. List z przeszłości
" (With Hasan in Gaza), reż. Kamal Aljafari
"Trzy obietnice" (Three Promises), reż. Yousef Srouji
"Na misji
" (The Mission), reż. The Gaza Collective, Mike Lerner
"The Encampments
", reż. Kei Pritsker i Michael Workman
"Izraelscy osadnicy i Louis Theroux" (The Settlers), reż. Josh Baker
WATCH DOCS świętuje 25-lecie
Jubileuszowa edycja festiwalu potrwa od 5 do 14 grudnia. Filmy będzie można oglądać w warszawskich kinach: Kinie Muranów, Kinotece oraz KINOMUZEUM w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, a także online – na platformie Stowarzyszenia Kin Studyjnych MOJEeKINO.PL.
Specjalna kolekcja z wyborem najgłośniejszych tytułów z poprzednich edycji będzie dostępna od 5 do 31 grudnia na platformie PLAYER.
