Ian McKellen przypomni Johnny'emu Deppowi, dlaczego święta są ważne

Jeden z najciekawszych filmów świątecznych w historii powoli nabiera rozpędu – tak przynajmniej mówi się o nowej wersji "Opowieści wigilijnej" od twórcy slasherowych "X", "Pearl" i "MaXXXine", Ti Westa. Dziś portal Deadline informuje nas o kolejnych po Johnnym Deppie nazwiskach, które uzupełnią obsadę filmu.
Nowa "Opowieść wigilijna" – kto zagra w filmie?
Jak donosi portal Deadline, Johnny Depp
na planie "Ebenezer: A Christmas Carol" spotka Iana McKellena
(seria "Władca Pierścieni
") i Tramella Tillmana
(serial "Rozdzielenie
"). Na ten moment portal nie ujawnia, w kogo na ekranie wcielą się aktorzy. Wiadomo jedynie, że żaden z nich nie zagra Ebenezera Scrooge'a – ta ważna rola przypadła bowiem Johnny'emu Deppowi
.
Getty Images © Maya Dehlin Spach
Film, którego premierę zaplanowano na 13 listopada 2026 roku, powstanie dla wytwórni Paramount. Dla Deppa
będzie to pierwsza rola w hollywoodzkim widowisku od 2018 roku, gdy na skutek oskarżeń o przemoc domową został usunięty z obsady "Fantastycznych zwierząt: Tajemnic Dumbledore'a
".
W obsadzie filmu znalazła się również nominowana do Oscara Andrea Riseborough
. Scenariusz napisał Nathaniel Halpern
. Stanowisko producentki piastuje Emma Watts
.
Głównym bohaterem "Opowieści wigilijnej" jest stary skąpiec Scrooge, który musi stawić czoła trzem duchom Świąt Bożego Narodzenia. Każdy z nich pokazuje bohaterowi osobny okres z jego życia. Duchy przypominają mu, jakim człowiekiem był dawniej, jak wygląda współczesny świat, a także co się stanie, gdy bohater nie będzie dążyć do tego, by stać się lepszą osobą.
"Opowieść wigilijna" była już wielokrotnie ekranizowana. Przypomnijmy, że w czerwcu nową adaptację zapowiedziała także wytwórnia Warner Bros. Za realizację tego projektu ma odpowiadać Robert Eggers
, który do roli Scrooge'a wybrał swojego etatowego współpracownika, Willema Dafoe
.