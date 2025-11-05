Newsy Filmy Ian McKellen przypomni Johnny'emu Deppowi, dlaczego święta są ważne
Ian McKellen przypomni Johnny'emu Deppowi, dlaczego święta są ważne

autor: Jeff Spicer
Jeden z najciekawszych filmów świątecznych w historii powoli nabiera rozpędu – tak przynajmniej mówi się o nowej wersji "Opowieści wigilijnej" od twórcy slasherowych "X", "Pearl" i "MaXXXine", Ti Westa. Dziś portal Deadline informuje nas o kolejnych po Johnnym Deppie nazwiskach, które uzupełnią obsadę filmu. 

Nowa "Opowieść wigilijna" – kto zagra w filmie?



Jak donosi portal Deadline, Johnny Depp na planie "Ebenezer: A Christmas Carol" spotka Iana McKellena (seria "Władca Pierścieni") i Tramella Tillmana (serial "Rozdzielenie"). Na ten moment portal nie ujawnia, w kogo na ekranie wcielą się aktorzy. Wiadomo jedynie, że żaden z nich nie zagra Ebenezera Scrooge'a – ta ważna rola przypadła bowiem Johnny'emu Deppowi

GettyImages-2245084420.jpg Getty Images © Maya Dehlin Spach


Film, którego premierę zaplanowano na 13 listopada 2026 roku, powstanie dla wytwórni Paramount. Dla Deppa będzie to pierwsza rola w hollywoodzkim widowisku od 2018 roku, gdy na skutek oskarżeń o przemoc domową został usunięty z obsady "Fantastycznych zwierząt: Tajemnic Dumbledore'a".    

W obsadzie filmu znalazła się również nominowana do Oscara Andrea Riseborough. Scenariusz napisał Nathaniel Halpern. Stanowisko producentki piastuje Emma Watts.



Głównym bohaterem "Opowieści wigilijnej" jest stary skąpiec Scrooge, który musi stawić czoła trzem duchom Świąt Bożego Narodzenia. Każdy z nich pokazuje bohaterowi osobny okres z jego życia. Duchy przypominają mu, jakim człowiekiem był dawniej, jak wygląda współczesny świat, a także co się stanie, gdy bohater nie będzie dążyć do tego, by stać się lepszą osobą.

"Opowieść wigilijna" była już wielokrotnie ekranizowana. Przypomnijmy, że w czerwcu nową adaptację zapowiedziała także wytwórnia Warner Bros. Za realizację tego projektu ma odpowiadać Robert Eggers, który do roli Scrooge'a wybrał swojego etatowego współpracownika, Willema Dafoe

"Opowieść wigilijna" – zwiastun filmu z 2009 roku



