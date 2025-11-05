Newsy Golec uOrkiestra w "Uwierz w Mikołaja 2"! Zobacz teledysk
Golec uOrkiestra w "Uwierz w Mikołaja 2"! Zobacz teledysk

"Wesel się świecie" to najnowszy singiel Golec uOrkiestra, który promuje film "Uwierz w Mikołaja 2" – kontynuację świątecznego hitu kinowego opartego na bestsellerowej powieści Magdaleny Witkiewicz. Pełna pozytywnej energii, radości i świątecznego ciepła piosenka wprowadza widzów w magiczny klimat filmu, którego akcja rozgrywa się w rodzinnych stronach zespołu – w malowniczych Beskidach. "Uwierz w Mikołaja 2" na ekranach kin w całej Polsce już od 7 listopada.


Golec uOrkiestra to jeden z najpopularniejszych polskich zespołów, który od lat łączy góralską tradycję z nowoczesnym brzmieniem. Ich nowy singiel "Wesel się świecie" powstał specjalnie na potrzeby filmu "Uwierz w Mikołaja 2", w którym Braci Golec można nie tylko usłyszeć, ale również zobaczyć w towarzystwie Podopiecznych Fundacji Braci Golec.
 
Muzykę skomponowali Łukasz, Rafał i Edyta Golec wraz z Bartkiem Marszałkiem i Piotrem Zborowskim, autorem tekstu jest Rafał Golec, a za produkcję odpowiadają Bartek Marszałek i Piotr Zborowski.
 
– Z wielką radością dzielimy się naszym najnowszym klipem do singla "Wesel się świecie" – piosenki stworzonej specjalnie do filmu "Uwierz w Mikołaja 2". Jesteśmy ogromnie podekscytowani i dumni, że to właśnie nasz utwór znalazł się w tej wyjątkowej produkcji – tym bardziej, że mieliśmy przyjemność wystąpić w filmie gościnnie, razem z Podopiecznymi Fundacji Braci Golec. Zarówno dla nas, jak i dla tej wspaniałej gromadki dzieci, było to niezapomniane doświadczenie – wielka przygoda i zaszczyt, by stanąć przed kamerą u boku najwybitniejszych polskich aktorów – mówią Bracia Golec.


W filmie, poza wspomnianymi Braćmi Golec, zobaczymy plejadę polskich gwiazd, na ekranie pojawią się: Dorota Kolak, Cezary Żak, Agnieszka Więdłocha, Mateusz Janicki, Aleksandra Grabowska, Grzegorz Daukszewicz, Teresa Lipowska, Marta Lipińska, Antoni Pawlicki, Michalina Sosna, Dorota Stalińska, Elżbieta Starostecka, Ewa Szykulska, Izabella Olejnik, Krystyna Tkacz, Olgierd Łukaszewicz, Jadwiga Basińska z grupy Mumio oraz Mikołaj Roznerski.

"Uwierz w Mikołaja 2" to współczesna opowieść wigilijna, która pokazuje, że magia świąt tkwi w drobnych gestach i że każdy – niezależnie od wieku – może odkryć swoją dobrą stronę. Film na ekranach kin w całej Polsce już od 7 listopada.

