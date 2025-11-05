Golec uOrkiestra w "Uwierz w Mikołaja 2"! Zobacz teledysk

"Wesel się świecie" to najnowszy singiel Golec uOrkiestra, który promuje film "Uwierz w Mikołaja 2" – kontynuację świątecznego hitu kinowego opartego na bestsellerowej powieści Magdaleny Witkiewicz. Pełna pozytywnej energii, radości i świątecznego ciepła piosenka wprowadza widzów w magiczny klimat filmu, którego akcja rozgrywa się w rodzinnych stronach zespołu – w malowniczych Beskidach. "Uwierz w Mikołaja 2" na ekranach kin w całej Polsce już od 7 listopada.
Golec uOrkiestra to jeden z najpopularniejszych polskich zespołów, który od lat łączy góralską tradycję z nowoczesnym brzmieniem. Ich nowy singiel "Wesel się świecie" powstał specjalnie na potrzeby filmu "Uwierz w Mikołaja 2
", w którym Braci Golec można nie tylko usłyszeć, ale również zobaczyć w towarzystwie Podopiecznych Fundacji Braci Golec.
Muzykę skomponowali Łukasz, Rafał i Edyta Golec wraz z Bartkiem Marszałkiem i Piotrem Zborowskim, autorem tekstu jest Rafał Golec, a za produkcję odpowiadają Bartek Marszałek i Piotr Zborowski.
– Z wielką radością dzielimy się naszym najnowszym klipem do singla "Wesel się świecie" – piosenki stworzonej specjalnie do filmu "Uwierz w Mikołaja 2
". Jesteśmy ogromnie podekscytowani i dumni, że to właśnie nasz utwór znalazł się w tej wyjątkowej produkcji – tym bardziej, że mieliśmy przyjemność wystąpić w filmie gościnnie, razem z Podopiecznymi Fundacji Braci Golec. Zarówno dla nas, jak i dla tej wspaniałej gromadki dzieci, było to niezapomniane doświadczenie – wielka przygoda i zaszczyt, by stanąć przed kamerą u boku najwybitniejszych polskich aktorów – mówią Bracia Golec.
W filmie, poza wspomnianymi Braćmi Golec, zobaczymy plejadę polskich gwiazd, na ekranie pojawią się: Dorota Kolak, Cezary Żak
, Agnieszka Więdłocha
, Mateusz Janicki
, Aleksandra Grabowska
, Grzegorz Daukszewicz
, Teresa Lipowska
, Marta Lipińska
, Antoni Pawlicki
, Michalina Sosna
, Dorota Stalińska
, Elżbieta Starostecka
, Ewa Szykulska
, Izabella Olejnik
, Krystyna Tkacz
, Olgierd Łukaszewicz
, Jadwiga Basińska z grupy Mumio oraz Mikołaj Roznerski
.
"Uwierz w Mikołaja 2
" to współczesna opowieść wigilijna, która pokazuje, że magia świąt tkwi w drobnych gestach i że każdy – niezależnie od wieku – może odkryć swoją dobrą stronę. Film na ekranach kin w całej Polsce już od 7 listopada.
