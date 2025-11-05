Kristen Stewart ostro o Hollywood: Jestem wściekła

Kristen Stewart nie gryzła się w język. Podczas spotkania Women’s Luncheon organizowanego przez Akademię Filmową i Chanel w Los Angeles aktorka i reżyserka skrytykowała Hollywood za to, że po krótkim okresie zmian po #MeToo branża znów wróciła do dawnych schematów.
#MeToo nic nie zmieniło? W pewnym momencie wydawało się, że wreszcie możemy opowiadać historie tworzone przez kobiety i o kobietach – bez filtra, bez cenzury
– mówiła Stewart
. – Ale dziś mogę potwierdzić, jak brutalna to walka, gdy temat jest zbyt mroczny albo to tabu, gdy szczerość w pokazywaniu kobiecych doświadczeń wywołuje obrzydzenie i odrzucenie.
Stewart, której reżyserski debiut "Chronologia wody
" trafi do kin na świecie w przyszłym miesiącu, mówiła z pasją: Mam dziś potworny PMS, ale to idealny dzień, żeby o tym mówić. Moje nerwy są na wierzchu – i dobrze
– żartowała, wzbudzając śmiech i aplauz publiczności, wśród której znajdowały się m.in. Tessa Thompson
, Sarah Paulson
, Julia Louis-Dreyfus
, Patty Jenkins
, Riley Keough
, Kate Hudson
czy Zoey Deutch
.
Kristen Stewart na planie filmu "Chronologia wody"
Później przeszła do rzeczy: Możemy dyskutować o różnicach w płacach i podatkach na tampony, ale najgorsza jest przemoc milczenia. Jakbyśmy nawet nie miały prawa być złe. A ja mogłabym zjeść tę mównicę piep*** nożem i widelcem, tak jestem wściekła. Cofnięcie się po krótkim momencie postępu jest druzgocące. Tak niewiele filmów w ostatnim roku powstało w reżyserii kobiet. Potrzebujemy o wiele więcej takich spotkań. Powinnyśmy być "ladies who lunch" przez cały piep*** czas.
Na koniec powiedziała: Nie jestem wdzięczna klubowi chłopców, który udaje, że chce z nami współpracować, a w rzeczywistości wysysa nasze zasoby i lekceważy nasz punkt widzenia. Nie dajmy się tokenizować. Zacznijmy drukować własną walutę.
Ostatnio mogliśmy oglądać Kristen Stewart
w filmie "Love Lies Bleeding
". Zobaczcie, jak się podobał członkom naszej redakcji.