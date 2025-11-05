Newsy Filmy Kristen Stewart ostro o Hollywood: Jestem wściekła
Filmy

Kristen Stewart ostro o Hollywood: Jestem wściekła

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Kristen+Stewart+ostro+o+Hollywood%3A+Jestem+w%C5%9Bciek%C5%82a-163770
Kristen Stewart ostro o Hollywood: Jestem wściekła
źródło: Getty Images
autor: Gilbert Flores
Kristen Stewart nie gryzła się w język. Podczas spotkania Women’s Luncheon organizowanego przez Akademię Filmową i Chanel w Los Angeles aktorka i reżyserka skrytykowała Hollywood za to, że po krótkim okresie zmian po #MeToo branża znów wróciła do dawnych schematów.

#MeToo nic nie zmieniło?


W pewnym momencie wydawało się, że wreszcie możemy opowiadać historie tworzone przez kobiety i o kobietach – bez filtra, bez cenzury – mówiła Stewart. – Ale dziś mogę potwierdzić, jak brutalna to walka, gdy temat jest zbyt mroczny albo to tabu, gdy szczerość w pokazywaniu kobiecych doświadczeń wywołuje obrzydzenie i odrzucenie.

Stewart, której reżyserski debiut "Chronologia wody" trafi do kin na świecie w przyszłym miesiącu, mówiła z pasją: Mam dziś potworny PMS, ale to idealny dzień, żeby o tym mówić. Moje nerwy są na wierzchu – i dobrze – żartowała, wzbudzając śmiech i aplauz publiczności, wśród której znajdowały się m.in. Tessa ThompsonSarah PaulsonJulia Louis-DreyfusPatty JenkinsRiley KeoughKate Hudson czy Zoey Deutch.

Kristen Stewart na planie filmu "Chronologia wody"
Później przeszła do rzeczy: Możemy dyskutować o różnicach w płacach i podatkach na tampony, ale najgorsza jest przemoc milczenia. Jakbyśmy nawet nie miały prawa być złe. A ja mogłabym zjeść tę mównicę piep*** nożem i widelcem, tak jestem wściekła.

Cofnięcie się po krótkim momencie postępu jest druzgocące. Tak niewiele filmów w ostatnim roku powstało w reżyserii kobiet. Potrzebujemy o wiele więcej takich spotkań. Powinnyśmy być "ladies who lunch" przez cały piep*** czas.

Na koniec powiedziała: Nie jestem wdzięczna klubowi chłopców, który udaje, że chce z nami współpracować, a w rzeczywistości wysysa nasze zasoby i lekceważy nasz punkt widzenia. Nie dajmy się tokenizować. Zacznijmy drukować własną walutę.

MOVIE SIĘ: "Love Lies Bleeding"
Ostatnio mogliśmy oglądać Kristen Stewart w filmie "Love Lies Bleeding". Zobaczcie, jak się podobał członkom naszej redakcji. 

Powiązane artykuły Kristen Stewart

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Golec uOrkiestra w "Uwierz w Mikołaja 2"! Zobacz teledysk

Filmy

McKellen przypomni Deppowi, dlaczego święta są ważne

2 komentarze
Seriale Wideo

"Heweliusz" lepszy niż "Wielka woda"? Recenzujemy

Filmy

Protestujesz przeciw ludobójstwu w Gazie, nie zagrasz w filmie Paramountu

21 komentarzy

Laura Poitras otworzy jubileuszowy WATCH DOCS

Filmy

Sydney Sweeney wreszcie komentuje "aferę dżinsową"

34 komentarze
Filmy

Anderson i Pearce jako para. Miłość i morderstwo

3 komentarze