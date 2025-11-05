Newsy Seriale "Heweliusz" lepszy niż "Wielka woda"? Recenzujemy nowy serial platformy Netflix
"Heweliusz" lepszy niż "Wielka woda"? Recenzujemy nowy serial platformy Netflix

Dziś na platformie Netflix debiutuje serial "Heweliusz", opowieść o tragicznym zatonięciu tytułowego promu, które miało miejsce 13 stycznia 1993 roku. Czy reżyser Jan Holoubek i scenarzysta Kasper Bajon dorównali sukcesowi "Wielkiej wody"? A może go przebili? "Heweliusza" recenzują Julia Taczanowska i Jakub Popielecki.

SERIAL KILLERS: Recenzujemy serial "Heweliusz"




O czym opowiada "Heweliusz"?




13 stycznia 1993 roku pasażerowie i załoga promu Heweliusz wypływają z portu w Świnoujściu w Polsce w kierunku Ystad w Szwecji. Podróż szybko zamienia się w desperacką walkę o przetrwanie, gdy potężny sztorm stawia ich w obliczu brutalnej siły morza. Na lądzie zrozpaczone rodziny zderzą się z mroczną stroną ludzkiej natury i podejmują równie trudną walkę o ujawnienie prawdy o katastrofie oraz zachowanie godności i dobrego imienia osób zaginionych na morzu.

W obsadzie znaleźli się m.in. Magdalena Różczka, Michał Żurawski, Konrad Eleryk, Michalina Łabacz, Borys Szyc, Tomasz Schuchardt, Justyna Wasilewska, Andrzej Konopka i Jacek Koman.

