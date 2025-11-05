Newsy Filmy Sydney Sweeney wreszcie komentuje "aferę dżinsową"
Filmy

Sydney Sweeney wreszcie komentuje "aferę dżinsową"

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Sydney+Sweeney+wreszcie+komentuje+%22afer%C4%99+d%C5%BCinsow%C4%85%22-163769
Sydney Sweeney wreszcie komentuje &quot;aferę dżinsową&quot;
źródło: Getty Images
autor: Gilbert Flores
Sydney Sweeney zabrała głos w sprawie "afery dżinsowej". W temacie wypowiedzieli się już gwiazda "Nagiego instynktu" Sharon Stone, prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump i wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance. Pora na opinię samej zainteresowanej. Jak skomentowała kontrowersje gwiazda serialu "Euforia"?
  

Sydney Sweeney o kontrowersyjnej reklamie ze swoim udziałem



GettyImages-2243324824.jpg Getty Images © Frazer Harrison


Przypomnijmy: wcześniej w tym roku Sydney Sweeney stała się twarzą cyklu reklam marki American Eagle z hasłem "Sydney Sweeney has great jeans". Zdanie, a także wydźwięk klipów w oczywisty sposób nawiązuje do gry słów z słowem "genes". To właśnie fraza "wspaniałe geny" została podstawą krytyki. Według niej, w ten sposób reklama zakłada gloryfikowanie jednego typu urody i koloru skóry, powielając dawne uprzedzenia.

Teraz w wywiadzie dla magazynu GQ Sweeney powiedziała, że nie planowała publikować oficjalnego oświadczenia w sprawie kontrowersji, jakie narosły wokół reklamy z jej udziałem. Zawsze uważałam, że nie jestem od tego, by mówić ludziom, co mają myśleć, skomentowała aktorka.

Wiem, kim jestem. Wiem, jakie są moje wartości. Wiem, że jestem miłą osobą. Wiem, że mam w sobie dużo miłości i jestem po prostu podekscytowana tym, co nadchodzi. Więc nie pozwalam innym definiować tego, kim jestem, dodała Sweeney.

Zrobiłam reklamę dżinsów. Jasne, reakcja była zaskoczeniem. Ale po prostu kocham dżinsy. Noszę głównie dżinsy. Jestem w dżinsach i T-shircie dosłownie każdego dnia. Koniec końców wiem, czym była ta reklama, dżinsy były świetne i nie wpłynęło to na mnie w żaden sposób, przyznała gwiazda.

Fakt, że głos w sprawie zabrali Donald Trump i J.D. Vance, był zdaniem Sweeney "surrealistyczny", ale starała się nie przywiązywać do tego wagi: Zwyczajnie odłożyłam telefon. Całymi dniami filmowałam. Kręcę teraz "Euforię", więc pracuję 16 godzin dziennie i nie biorę telefonu na plan. Pracuję, wracam do domu i idę spać. Więc ominęła mnie większość afery.

Sweeney zobaczymy niedługo w sportowym dramacie "Christy". Zobaczcie zwiastun filmu.

"Christy" – zwiastun


Powiązane artykuły Sydney Sweeney

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Golec uOrkiestra w "Uwierz w Mikołaja 2"! Zobacz teledysk

Filmy

McKellen przypomni Deppowi, dlaczego święta są ważne

2 komentarze
Seriale Wideo

"Heweliusz" lepszy niż "Wielka woda"? Recenzujemy

Filmy

Protestujesz przeciw ludobójstwu w Gazie, nie zagrasz w filmie Paramountu

21 komentarzy

Laura Poitras otworzy jubileuszowy WATCH DOCS

Filmy

Kristen Stewart ostro o Hollywood: Jestem wściekła

14 komentarzy
Filmy

Anderson i Pearce jako para. Miłość i morderstwo

3 komentarze