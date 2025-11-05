Sydney Sweeney wreszcie komentuje "aferę dżinsową"

Sydney Sweeney zabrała głos w sprawie "afery dżinsowej". W temacie wypowiedzieli się już gwiazda "Nagiego instynktu" Sharon Stone, prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump i wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance. Pora na opinię samej zainteresowanej. Jak skomentowała kontrowersje gwiazda serialu "Euforia"?
Sydney Sweeney o kontrowersyjnej reklamie ze swoim udziałem
Przypomnijmy: wcześniej w tym roku Sydney Sweeney
stała się twarzą cyklu reklam marki American Eagle z hasłem "Sydney Sweeney has great jeans". Zdanie, a także wydźwięk klipów w oczywisty sposób nawiązuje do gry słów z słowem "genes". To właśnie fraza "wspaniałe geny" została podstawą krytyki. Według niej, w ten sposób reklama zakłada gloryfikowanie jednego typu urody i koloru skóry, powielając dawne uprzedzenia.
Teraz w wywiadzie dla magazynu GQ Sweeney
powiedziała, że nie planowała publikować oficjalnego oświadczenia w sprawie kontrowersji, jakie narosły wokół reklamy z jej udziałem. Zawsze uważałam, że nie jestem od tego, by mówić ludziom, co mają myśleć
, skomentowała aktorka. Wiem, kim jestem. Wiem, jakie są moje wartości. Wiem, że jestem miłą osobą. Wiem, że mam w sobie dużo miłości i jestem po prostu podekscytowana tym, co nadchodzi. Więc nie pozwalam innym definiować tego, kim jestem
, dodała Sweeney
. Zrobiłam reklamę dżinsów. Jasne, reakcja była zaskoczeniem. Ale po prostu kocham dżinsy. Noszę głównie dżinsy. Jestem w dżinsach i T-shircie dosłownie każdego dnia. Koniec końców wiem, czym była ta reklama, dżinsy były świetne i nie wpłynęło to na mnie w żaden sposób
, przyznała gwiazda.
Fakt, że głos w sprawie zabrali Donald Trump
i J.D. Vance
, był zdaniem Sweeney
"surrealistyczny", ale starała się nie przywiązywać do tego wagi: Zwyczajnie odłożyłam telefon. Całymi dniami filmowałam. Kręcę teraz "Euforię", więc pracuję 16 godzin dziennie i nie biorę telefonu na plan. Pracuję, wracam do domu i idę spać. Więc ominęła mnie większość afery. Sweeney
zobaczymy niedługo w sportowym dramacie "Christy
". Zobaczcie zwiastun filmu.
