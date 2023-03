Lena Headey gwiazdą nowego serialu twórcy "Synów Anarchii". Co wiemy o "The Abandons" Kurta Suttera?

Getty Images © Kevin Winter

Kurt Sutter

Co wiemy o "The Abandons", nowym serialu twórcy "Synów Anarchii"?

Nie tylko "Gra o tron". Skąd znamy Lenę Headey?

, który z powodu licznych skarg na jego zachowanie, został zwolniony ze stanowiska scenarzysty serialu, spin-offu, wraca do pracy. Jego nowy projekt nosi tytuł, a jego gwiazdą będzie Lena Headey , nowy serial Kurta Suttera , twórcy, powstaje dla Netfliksa. Będzie to western, którego akcja toczy się w połowie XIX wieku w Oregonie. Opowie on historię losów kilku rodzin, które osiedlają się na wybrzeżu Ameryki Północnej.wcieli się w Fionę, matkę opiekującą się adoptowanymi dziećmi. Z cytowanego przez The Hollywood Reporter opisu postaci wynika, że jest to silna i pobożna kobieta, która nie mogąc mieć własnych dzieci, przyjęła pod swój dach cztery sieroty. Jej wiara i miłość do rodziny dają jej siłę do działania i przeciwstawiania się przeciwnościom losu.najlepiej znana jest jakoz serialu. Inne role, które przyniosły jej sympatię publiczności to królowa Gorgo w, Jocelyn Fray w Sarah Connor w serialu. Na uwagę zasługują jej występy w takich filmach jakczy. Wkrótce będziemy mogli zobaczyć ją w produkcji HBO Max. Zobaczcie jej zwiastun: