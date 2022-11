Lubelski Festiwal Filmowy zaprasza w dniach 18-26 listopada

Happening parodiujący ideę wystawnych gal wręczenia nagród filmowych zamienił się w jeden z największych w Polsce festiwali kina niezależnego. Zaczęło się od pokazów regionalnych twórców. Z biegiem czasu wydarzenie zyskało zasięg międzynarodowy.Ponad 150 krótko- i pełnometrażowych produkcji z całego świata, warsztaty filmowe, panele dyskusyjne i spotkania z twórcami – tak zapowiada się listopadowe święto kinomanów. Lubelski Festiwal Filmowy w dniach 18-26 listopada zgromadzi publiczność już po raz szesnasty.W konkursie o statuetkę Złotego Mrówkojada walczą filmy aktorskie, dokumentalne, animowane i eksperymentalne. Konkurs jest podzielony na 8 bloków tematycznych – Animacja, Dokument, Dzieci, Emocje, Eksperyment, Pomysł, Temat oraz Pełny Metraż.Produkcje oceni jury, w którym zasiądzie reżyserka i scenarzystka Magdalena Wleklik , montażysta filmowy Hubert Pusek oraz autor wybitnego, nagradzanego w Polsce i na świecie filmu " Zabij to i wyjedź z tego miasta " czyli Mariusz Wilczyński . Jak co roku decyzja o nagrodzie zostanie oddana również w ręce publiczności.W tym roku filmem otwarcia będzie " Matka Apostołów " w reżyserii Zazy Buładze . Historia oparta na prawdziwych wydarzeniach podczas wojny w Donbasie w 2014 r. zyskała już uznanie wśród krytyków i jak do tej pory produkcja ukraińsko-gruzińskiego reżysera zdobyła 70 nagród w 20 krajach, w tym na festiwalu w Cannes. Losy matki poszukującej swojego syna-pilota, przebywającego na terenie opanowanym przez terrorystów, jeszcze bardziej poruszają i zyskują na aktualności w kontekście ostatnich wydarzeń za naszą wschodnią granicą.Oprócz " Matki Apostołów " w tym roku w szranki o tytuł najlepszego filmu pełnometrażowego stanęły m.in. " The Den " (reż. Beatrice Baldacci ), " Infinite Sea " (reż. Carlos Amaral ), " Apokawixa " (reż. Xawery Żuławski ) czy nagrodzony w Konkursie Filmów Mikrobudżetowych na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni " Słoń " (reż. Kamil Krawczycki ).W programie LFF znajdą się też pokazy tematyczne krótkich metraży, w tym autorskie cykle "Off na świecie", "Zoom na emigrację" i "Świat Kobiet". Nowością będzie blok tematyczny skupiający się na niezwykłości różnych zakątków naszego kraju, noszący w tym roku nazwę "Świat w OFFie". Projekt powstał we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną. W jego ramach odbędą się panele dyskusyjne poświęcone city placementowi w filmie oraz turystyce kulturalnej w różnych krajach świata i wyzwaniach związanych z pandemią. Kinomani wezmą również udział w seansie połączonym z kolacją inspirowaną filmem. To będzie połączenie dwóch doświadczeń: kinowego i kulinarnego.W ramach cyklu "Historia w kinie/Historia kina" zaprezentowany zostanie blok filmów Jerzego Kawalerowicza złożony z wybranych filmów: " Austeria ", " Matka Joanna od aniołów " i " Pociąg ". Z okazji 75. lecia powstania Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej widzowie zobaczą dwuczęściową retrospektywę, składającą się z pokazu filmów rysunkowych dla dzieci i dla dorosłych.Lubelski Festiwal Filmowy od lat realizuje filozofię kina jako pretekstu do spotkań i wymiany poglądów. W ten sposób przyczynia się do znoszenia barier, które mogą utrudniać ludziom swobodny dialog. Dlatego LFF to nie tylko filmy, ale również spotkania i warsztaty, m.in. dubbingu, pisania scenariuszy i tworzenia animacji poklatkowej.W tym roku podczas paneli dyskusyjnych Lublin Media Meetings zgromadzą się przedstawiciele szeroko rozumianej branży medialnej. Celem jest integracja różnych środowisk funkcjonujących w ramach mediów, wymiana doświadczeń i stymulowanie współpracy pomiędzy twórcami i organizatorami wydarzeń kulturalnych. Diagnoza aktualnego stanu kina nastoletnich twórców, wpływów młodych na kształt imprez filmowych oraz rozpoznanie potrzeb i oczekiwań potencjalnych odbiorców festiwali, którzy dopiero wchodzą w dorosłość – to część tematów, które zostaną poruszone podczas dyskusji. Panel jest jednym z etapów przygotowania festiwalu do 2023 roku, w którym Lublinstanie się Europejską Stolicą Młodzieży.Festiwal zakończy gala wręczenia nagród oraz wyjątkowy koncert zespołu Czuła Obserwacja, do którego wizualizacje na żywo przygotuje przewodniczący tegorocznego jury – Mariusz Wilczyński.16. Lubelski Festiwal Filmowy18-26 listopada 2022 r.Centrum Kultury w Lublinie