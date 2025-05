Cannes 2025: Dziwne rzeczy na premierze filmu z Jennifer Lawrence i Robertem Pattinsonem

Człowiek przebrany za ptaka pozuje do zdjęć na premierze "Die, My Love"

Otóż niespodziewanie na czerwonym dywanie pojawiła się osoba w kostiumie ptaka. Wszyscy byli zdumieni tym faktem.Ptak początkowo opisywany był jako indyk. Potem okazało się, że jest to kondor. Osoba w kostiumie kondora miała rzeczywiście pojawić się na czerwonym dywanie, ale nie filmu, a dokumentu. Organizacyjna pomyłka sprawiła, że świat obiegły takie oto zdjęcia z premiery filmu z Jennifer Lawrence to nowy film Lynne Ramsay , która regularnie odwiedza festiwal w Cannes. Ostatnim razem była tu z filmem " Nigdy cię tu nie było " w 2017 roku.Jej nowy film powstał na bazie powieści argentyńskiej pisarki Ariany Harwicz . To dramat psychologiczny rozgrywający się w scenerii zrujnowanej francuskiej wsi. Młoda kobieta zmaga się z wewnętrznymi demonami, co prowadzi do serii coraz bardziej dramatycznych zdarzeń.Canneńska premiera filmuzakończyła się 6-minutową owacją.