Małgorzata Socha, strażacy i dzieciaki na pokazie "Niezgaszalnych"

O filmie "Niezgaszalni"

Zwiastun filmu "Niezgaszalni"

Strażacy każdego dnia narażają się w walce o nasze bezpieczeństwo – ich praca fascynuje dzieci od zawsze. Bajkę o "Wojtku, który został strażakiem" znają wszyscy, ale już nie tylko chłopcy mają takie marzenia! Firma Kino Świat zorganizowała dla dzieci specjalną projekcję filmu " Niezgaszalni ". Pokaz był wyjątkowy nie tylko ze względu na tematykę filmu, który opowiada o dziewczynie, która chce zostać pierwszą na świecie strażaczką.Dzieci obecne na spotkaniu miały możliwość osobistego poznania młodszej aspirant Dominiki Barańskiej pracującej w Państwowej Straży Pożarnej, oraz Małgorzaty Sochy , która w polskim dubbingu animacji użyczyła głosu Georgii – dziewczynie, która nie cofnie się przed niczym, by spełnić swoje wielkie marzenie wbrew stereotypom i licznym przeciwnościom.Sala wypełniła się dziećmi w czerwonych strażackich hełmach, które dowiedziały się co trzeba zrobić by pełnić służbę w straży, jak wygląda codzienność w takiej pracy, a także czy Małgorzata Socha odnalazłaby się na miejscu Georgii i sama potrafiła ugasić pożar! Spotkanie ze strażaczką i gwiazdą dubbingu zachwyciło zebrane dzieci, które mogły nie tylko dowiedzieć się więcej o pracy w straży czy przy podkładaniu głosu w ich ulubionych animacjach, ale też premierowo zobaczyć film " Niezgaszalni ", który na ekrany kin wejdzie 15 lipca.Georgia od najmłodszych lat marzy o tym, aby iść w ślady ojca i pracować w nowojorskiej straży pożarnej. Niestety, żyje w czasach, gdy kobiety nie mogą jeszcze wykonywać przypisanych mężczyznom zawodów. Wszystko to zmienia się jednak, kiedy tajemniczy sprawca zaczyna podpalać budynki na Broadwayu, a strażacy z Nowego Jorku – jeden po drugim – znikają w tajemniczych okolicznościach. W tej sytuacji zdesperowany burmistrz przywraca do służby ojca Georgii, który ma za zadanie przeprowadzić śledztwo i zatrzymać podpalacza. Aby pomóc tacie w trudnej misji, dziewczynka przebiera się za chłopaka i jako ochotnik "Joe" wstępuje w szeregi strażaków. Tak zaczyna się jej niezwykła przygoda, ale i zacięta walka z czasem, w której stawką jest nie tylko realizacja marzeń, ale też bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców miasta.W polskiej wersji językowej w roli Georgii usłyszymy Małgorzatę Sochę