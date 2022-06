Jak zostać strażaczką? Zobacz zwiastun animacji "Niezgaszalni"

Zwiastun filmu "Niezgaszalni"



Twórcy światowego megahitu " Nietykalni " oraz przebojów " Balerina ", " Jak wytresować smoka 2 " i " Kung Fu Panda " przedstawiają jedną z najpiękniejszych animowanych historii ostatnich lat. " Niezgaszalni " to porywająca opowieść o dzielnej dziewczynce, która wbrew stereotypom i licznym przeciwnościom postanawia zrealizować swoje największe marzenie i zostać pierwszą na świecie kobietą strażaczką.Georgia od najmłodszych lat marzy o tym, aby iść w ślady ojca i pracować w nowojorskiej straży pożarnej. Niestety, żyje w czasach, gdy kobiety nie mogą jeszcze wykonywać przypisanych mężczyznom zawodów. Wszystko to zmienia się jednak, kiedy tajemniczy sprawca zaczyna podpalać budynki na Broadwayu, a strażacy z Nowego Jorku – jeden po drugim – znikają w tajemniczych okolicznościach. W tej sytuacji zdesperowany burmistrz przywraca do służby ojca Georgii, który ma za zadanie przeprowadzić śledztwo i zatrzymać podpalacza. Aby pomóc tacie w trudnej misji, dziewczynka przebiera się za chłopaka i jako ochotnik "Joe" wstępuje w szeregi strażaków.Tak zaczyna się jej niezwykła przygoda, ale i zacięta walka z czasem, w której stawką jest nie tylko realizacja marzeń, ale też bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców miasta.W polskiej wersji językowej w roli Georgii usłyszymy Małgorzatę Sochę