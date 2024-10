Maraton Halloween 31.10.2024 w Multikinie

Wielkimi krokami zbliża się najbardziej upiorna noc roku – Halloween! Jeśli chcesz doświadczyć niezapomnianych chwil grozy,ma dla Ciebie idealną propozycję. Już 31 października zapraszamy na wyjątkowy, w którym fani mocnych wrażeń i filmowych dreszczowców będą mogli zanurzyć się w świat strachu i napięcia. To będzie noc, którą zapamiętasz na długo!Na wielkim ekranie zobaczymy aż, które przeniosą nas do przerażających światów, gdzie nic nie jest takie, jak się wydaje. To uczta dla miłośników horroru, którzy uwielbiają czuć ciarki na plecach i przeżywać pełne napięcia filmowe doznania. Oto, co czeka na widzów podczas tego wyjątkowego maratonu:; grupa licealistów wygrywa konkurs, w którym nagrodą jest spędzenie nocy w zamkniętym dla publiczności wesołym miasteczku. Szybko pojawia się jednak problem – po terenie ma ich oprowadzać była koleżanka ze szkoły, z którą są od dawna skłóceni. Za nim podąża kolejny, poważniejszy kłopot – po miasteczku grasuje przebrany w strój lalki morderca, który postawił sobie za cel wymordowanie wszystkich zgromadzonych. Czy bohaterom uda się uniknąć karuzeli śmierci?grupa popularnych influenserów, aby powiększyć swoje zasięgi, organizuje na wspólnym wyjeździe "noc jak z horroru". Wkrótce okazuje się jednak, że do zabawy dołączył prawdziwy morderca, który choć unika kamer, może zostać gwiazdą wieczoru., czyli opowieść o idealnych rodzinnych wakacjach: Julia wraz z mężem Tomem i dwójką dzieci, wyruszyli na beztroski rejs po oceanie. Kiedy rozpętała się burza, nikt nie mógł przypuszczać, że zmieni ona losy świata. Po jej przejściu, rodzina Julii musi odnaleźć się w nowej rzeczywistości, w której natura całkowicie zmieniła zasady. Bohaterom przyjdzie zmierzyć się z potworami z głębin, które teraz polują na powierzchni a i to może być najmniejszym z czekających ich wyzwań., początkująca pisarka zostaje zaatakowana przez charyzmatycznego przywódcę sekty - seryjnego mordercę. Nieoczekiwanie, znajduje się w samym centrum przerażających zdarzeń. Czy z ofiary stanie się fanatyczką?Nie czekaj – już teraz kup swój bilet na najbardziej przerażającą noc roku! Halloween w Multikinie to doświadczenie, które zostanie z Tobą na długo. Odradzamy oglądanie w pojedynkę... chyba, że naprawdę lubisz się bać!Rozpoczęcie o 22:00Bydgoszcz, Elbląg Ogrody, Gdańsk, Katowice, Kielce, Kraków, Leszno, Lublin, Łódź, Mielec, Olsztyn, Poznań Stary Browar ,Radom, Rybnik, Rzeszów, Słupsk, Szczecin, Tarnów, Tychy Gemini, Warszawa Młociny, Warszawa Targówek, Warszawa Złote Tarasy, Włocławek, Wrocław Pasaż, Zabrze.