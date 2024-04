Margot Robbie zagra w "Monopol", wyprodukuje adaptację kultowej gry

"Monopol" - co wiemy o nowym filmie wytwórni Lionsgate?

Fenomen "Monopolu"

Jak dokładnie jej firma LuckyChap zamierza przenieść klasyczną grę planszową na duży ekran? Tego na razie nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że pomoże jej w tym Habsro, czyli właściciel praw do marki."Nie mogę sobie wyobrazić lepszej firmy producenckiej - mówił prezes firmy - To fantastyczni ludzie, którzy podchodzą do swoich projektów z miłością i wyczuciem".Wymyślona w Stanach Zjednoczonych w czasie Wielkiego Kryzysu przez Charlesa B. Darrowa daje graczom szansę obracania wielkimi pieniędzmi i szybkiego wzbogacenia się. Począwszy od pola START, należy okrążać planszę, kupując i sprzedając nieruchomości, budując domy i hotele. Za wejście na swoje nieruchomości pobiera się od innych graczy czynsz. Sukces zależy od trafnych spekulacji, udanych inwestycji i mądrze przeprowadzonych transakcji.