Gwiazda "Barbie" producentką filmowej wersji gry "The Sims"

"The Sims" w kinach. Co wiemy o projekcie?

Getty Images © Michael Buckner



"The Sims" - growy fenomen, który podbił serca całego pokolenia

Zwiastun gry "The Sims 4"

Szczegóły fabuły nie są na razie znane. Wiadomo jednak, że, czyli wydawca gier.Projekt ma za tospecjalistka od seriali, która ma na swoim koncie m.in. " Lokiego ". Nie jest to też jej pierwszy podejście do adaptacji gier wideo. Herron jest bowiem jednym z reżyserów drugiego sezonu " The Last of Us ". Kate Herron będzie również odpowiadać za fabułę filmu. Scenariusz napisze we współpracy z Briony Redman Pierwsza gra zadebiutowała w 2000 roku będąc symulatorem życia na przedmieściach. Gra pozbawiona była konkretnych celów. Graczowi pozostawiono swobodę w decydowaniu o losach postaci.szybko stało się wielkim hitem i doczekała się wielu kontynuacji. Aktualnie wciąż rozwijana jest wersja. Najnowsze rozszerzenie pojawiło się w grudniu ubiegłego roku.Produkcja Margot Robbie nie będzie pierwszą próbą przeniesieniana ekrany kinowe. Film został zapowiedziany w 2007 roku. Miał powstać dla 20th Century Fox. Za scenariusz odpowiadał Brian Lynch . Projekt nigdy jednak nie ruszył z miejsca. Oficjalnie został jednak skasowany dopiero po zakupie 20th Century Fox przez Disneya.