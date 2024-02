Stephen King wciąż modny. Będzie nowa "Martwa strefa"

Był film Cronenberga i serial TV. Co teraz?

planowane jest na razie jako film kinowy. Jego producentem jest Roy Lee , który świat Kinga zna doskonale mając na swoim koncie dylogię " To ". Aktualnie trwają poszukiwania scenarzysty.Bohaterem książki jest, lubiany nauczyciel. Mężczyzna pewnego dnia ma wypadek samochodowy. W wyniku odniesiony obrażeń zapada w śpiączkę. Kiedy w końcu wybudził się, orientuje się, że stracił pięć lat swojego życia. Konsekwencje tego są okrutne. Jego ukochana znalazła sobie innego partnera, na jego miejsce w szkole zatrudniono nową osobę. Los jest jednak przewrotny i za wszystko, co stracił, odpłacił mu niezwykłym darem - mocą przepowiadania przyszłości...Książka Kinga w Hollywood jest doskonale znana. W 1983 roku na jej podstawie, w którym główną rolę zagrał Christopher Walken Z kolei, w którym Johnny'ego zagrał Anthony Michael Hall . Tytuł okazał się tak dużym hitem, że doczekał się w sumie sześciu sezonów.