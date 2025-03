Netflix szykuje nowy koszmar! To ekranizacja Kinga

Zły pies Netfliksa

Zwiastun filmu "Cujo" z 1983 roku

Jak donosi portal Deadline, Netflix podpisało umowę na ekranizację powieści. Za produkcję odpowiadać będzie specjalista od ekranizacji Kinga Roy Lee Szczegóły projektu nie są na razie znane. Netflix nie wybrał jeszcze scenarzysty. Nie jest też jasne, komu platforma powierzy stanowisko reżysera.to historia słodkiego bernardyna. Ukochany olbrzym zmienia się nie do poznania, kiedy w pogoni za królikiem wpada do kryjówki nietoperzy. Pech chciał, że były to nietoperze zarażone wścieklizną. Teraz pies zmienia się w czworonożnego zabójcę, który terroryzuje całe miasteczko.Powieść Kinga była jedną z jego pierwszych ekranizacji. Filmowemiało swoją premierę w 1983 roku. Później w Hollywood od czasu do czasu powracał pomysł odświeżenia historii. Jednak dopiero obecna inicjatywa Netfliksa zdaje się dawać nadzieję na powstanie nowej filmowej wersji. Stephen King wciąż cieszy się w Hollywood olbrzymią popularnością. Aktualnie w przygotowaniu są trzy filmy inspirowane jego prozą: widowisko SFw reżyserii Edgara Wrighta , horror Francisa Lawrence'a oraz kryminał, który ma wyprodukować Leonardo DiCaprio