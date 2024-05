Mark Stronga w "Pingwinie"? Zdradził go jego trener

Mark Strong na treningu do "Pingwina"

. Na jego koncie na Instagramie pojawiło się zdjęcie Marka Stronga w rękawicach.Sama fotografia w zasadzie niczego nie sugeruje. Ale Farci udzielił odpowiedzi na jeden z komentarzy. I to rozniosło się już echem po sieci.Na niepozornym zdjęciu zamieszczonym przez Giacomo Farciego na Instagramie widać Marka Stronga podczas treningu. Jeden z dociekliwych obserwatorów zadał jednak pytanie w komentarzu, czy to prawda, że Farci pracował nad serią "Pingwin". Trener otwarcie przyznał, że owszem i że to właśnie on przygotował Strona do roli.Jak dotąd nie wiadomo było, że dr Sivana z " Shazama! " ma się w " Pingwinie " pojawić. Ani Warner Bros. TV, ani Max, ani DC Studios nie potwierdziły jeszcze tych rewelacji.Ten pierwszy po raz pierwszy wcielił się w Pingwina w filmie " Batman Matta Reevesa . Ta drugaKiedy miała 13 lat, ojciec, chcąc uchronić ją przed zepsuciem, jakie staje się udziałem mieszkańców miasta, wysłał ją do Miami. Przyniosło to skutek odwrotny od zamierzonego. Sofia zaczęła rozwijać biznesy ojca w nowym miejscu. Po powrocie w rodzinne strony podjęła działania, by stanąć na czele przestępczego świata Gotham.Serial porównywany jest do "Człowieka z blizną" i miałby opowiedzieć o tym, jak Pingwin zdobył władzę w półświatku Gotham., skomentowała showrunnerka Lauren LeFranc