Martin Scorsese jako mentor Dantego Alighieri. Co wiemy o "In the Hand of Dante"?

Scenariusz " In the Hand of Dante " powstał na podstawie książki Nicka Toschesa pod tym samym tytułem. Rękopis "Boskiej komedii" trafia z Biblioteki Watykańskiej w ręce nowojorskiego mafiosa. Bohater, będący alter ego autora, zostaje poproszony o zweryfikowanie jego autentyczności.Akcja toczy się na dwóch płaszczyznach czasowych – w czasach współczesnych i w XIV wieku. Mimo że bohaterów dzielą setki lat, ich losy się przeplatają. Martinowi Scorsesemu przypadła rola Guido Cavalcantiego – włoskiego poety, przyjaciela i mentora Dantego, który służył mu radą podczas prac nad "Boską komedią". Benjamin Clementine wciela się w tajemniczą, demoniczną postać funkcjonującą na granicy przeszłości i teraźniejszości. Louis Cancelmi gra podwójną rolę współczesnego płatnego zabójcy i Guido da Polenty, dobroczyńcy Dantego. W obsadzie znalazły się też takie gwiazdy jak John Malkovich Duża część materiału powstała we Włoszech – m.in. na Sycylii, w Weronie i Rzymie. Data premiery nie jest na razie znana, mówi się jednak, że film może zadebiutować podczas tegorocznego festiwalu w Wenecji.Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o filmie " Czas krwawego księżyca ": Czas krwawego księżyca " walczy o Oscary m.in. w kategoriach najlepszy film i najlepszy reżyser oraz najlepsza aktorka pierwszoplanowa ( Lily Gladstone ) i najlepszy aktor drugoplanowy ( Robert De Niro ). Zobaczcie zwiastun:Przypominamy o trwającym głosowaniu w naszej ANKIECIE OSCAROWEJ TUTAJ znajdziecie nominacje we wszystkich kategoriach. Kto Waszym zdaniem powinien zdobyć nagrody Akademii?