A po Jezusie będzie Frank Sinatra. Martin Scorsese już planuje nowy film z DiCaprio i Lawrence

Martin Scorsese o Jezusie i Franku Sinatrze. Jeden po drugim

Niedawno dowiedzieliśmy się, że po nakręceniu ponadtrzyipółgodzinnego filmu " Czas krwawego księżyca Martin Scorsese planuje równie ambitny projekt. Jego kolejną produkcją ma być opowieść o życiu Jezusa. Teraz ogłosił, że zaraz potem chciałby nakręcić film o Franku Sinatrze, a główne role mają w nim zagrać Leonardo DiCaprio Co może pójść nie tak?O filmie o Jezusie wiemy tyle, że ma to byći akcja ma się toczyć w czasach współczesnych. Osią fabuły nie będzie żadna katolicka doktryna, lecz nauki, które głosił Chrystus.Scorsese planuje rozpocząć zdjęcia jeszcze w tym roku. Zapowiedział też, że dzieło to będzie bez porównania krótsze od zamykającego aktualnie jego filmografię "Czasu krwawego księżyca" – metraż to 80 minut.Twórca "Chłopców z ferajny" chciałby również, by w filmie– jego gwiazda z " Milczenia ". Na razie jednak nie wiadomo, czy Garfield miałby zagrać główną rolę czy może którąś z pobocznych, ani nawet czy przyjmie propozycję. Do roli w filmieTen projekt Scorsese planuje podobno sfinansować z własnych środków i w ten sposób ominąć udział jakiegokolwiek dużego studia.. Ale to nie przeszkadza Scorsese snuć odważnych planów.. Uważa się, że to właśnie Gardner przyczyniła się do rozpadu pierwszego małżeństwa Sinatry z Nancy Barbato, matką Tiny.Jak na razie nie wiadomo, kto miałby objąć pieczę nad tym pomysłem. Podobno o realizację walczą Apple TV, do którego trafił "Czas krwawego księżyca", oraz studio Sony.Jak potoczą się losy tego filmu, czas pokaże.