Scorsese o DiCaprio: "Jeden z największych aktorów w historii kina"

Podczas ubiegłorocznej gali National Board of Review " Czas krwawego księżyca " zdobył m.in. wyróżnienia dla najlepszego filmu i reżysera. Odbierając nagrodę, Martin Scorsese podziękował Leonardo DiCaprio za lata wspólnej pracy.– mówił.W swojej przemowie Scorsese wrócił pamięcią do jednej ze scen filmu. Jego zdaniem to właśnie w niej aktor najlepiej pokazał swój kunszt.– powiedział.Ostatnią wspólną produkcją Martina Scorsesego Leonardo DiCaprio jest " Czas krwawego księżyca ". Zobaczcie zwiastun:Fabuła została oparta na bestsellerowym reportażu znanym w Polsce pod tytułem "Czas krwawego księżyca. Zabójstwa Indian Osagów i narodziny FBI" autorstwa Davida Granna. Historia w niej przedstawiona opowiada o serii morderstw w latach 20. XX wieku popełnionych po odkryciu ropy naftowej na ziemiach zajmowanych przez plemię Osagów.