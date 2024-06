Wiemy, o czym opowie nowy film Martina Scorsese. Zdjęcia mają ruszyć jeszcze w tym roku.

O czym dokładnie opowie nowy film Scorsese?

Getty Images © Andreas Rentz

Zobacz naszą opinię w poniższym odcinku programu "Dwa oblicza"

Pozbawiony na razie tytułu projekt ma opierać się na badaniach Lisy Briggs, archeolożki z angielskiego Uniwersytetu Cranfield. Badania Briggs koncentrują się wokół artefaktów wyławianych z wraków statków i zakładają wykorzystanie analizy próbek DNA do rekonstrukcji historii marynarzy, żeglarzy, ładunków i tras handlowych w starożytnym świecie. Zdaje się więc, że archeologia będzie tu narzędziem do ożywiania narracji, osobistych i społecznych historii sprzed tysięcy lat. Scorsese chce zaangażować Briggs do pomocy nad filmem, a wysoki budżet stojący za projektem ma zwiększyć skalę oraz natężenie wykonywanych wokół Sycylii badań archeologicznych.O projekcie zdążył wypowiedzieć się Francesco Paolo Scarpinato, który w radzie Sycylii zajmuje stanowisko eksperta do spraw dziedzictwa kulturowego.- powiedział, po czym dodał że władze wyspy. Z kolei burmistrz Polizzi Generosa przyznał, że w projekt zaangażowany jest już od ponad roku, a jego produkcjatego niewielkiego miasteczka.Źródła donoszą, że zdjęcia do projektu mają ruszyć jeszcze tego lata. Przypomnijmy, że 81-letni Martin Scorsese do tej pory nakręcił już 17 pełnometrażowych filmów dokumentalnych oraz 26 fabularnych. Które z nich podobały nam się najbardziej, a które nie przetrwały próby czasu?