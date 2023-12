Mastercard OFF CAMERA 2024: sekcje tematyczne i sprzedaż karnetów

Czarne owce i emancypacja… "freaków"

Girl Power! Dziewczynki mają głos!

Na granicy: politycznej, religijnej, naturalnej i osobistej

Produkcje pokazywane w czterech nowych festiwalowych sekcjach, które przyglądają się bliżej dorastającym dziewczynom i ich niesamowitej energii; rozmaitego typu "czarnym owcom", nieprzystającym do powszechnie obowiązujących norm i wyobrażeń; dramatom sądowym i thrillerom o niesprawiedliwościach społecznych, a wreszcie – pojmowanym dosłownie i metaforycznie granicom i podziałom – mamy nadzieję – staną się dla naszych widzek i widzów nie tylko cennymi lekcjami oswajania odmienności. Ale czymś zdecydowanie więcej – porywającymi filmowymi przygodami, w których różnice są celebrowane, a Inność staje się źródłem siły – mówi Grzegorz Stępniak, dyrektor artystycznyNie trzeba już wcale jechać do Kalifornii, by zostać dziwakiem i spokojnie żyć jako czarna owca, jak śpiewa w jednym ze swych numerów Lana Del Rey. Choć owszem, słoneczny stan co najmniej od lat sześćdziesiątych kojarzony jest jako mekka dla wszelkiej maści odmieńców. Wystarczy jednak dobrze rozejrzeć się dookoła, żeby stwierdzić, że we współczesnym krajobrazie kulturowym pełno jest różnego typu freaków, którzy na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat stali się ulubionymi postaciami i bohaterami różnych produkcji. Nic w tym dziwnego - przecież dziwak skrywa w sobie niebezpieczeństwo, tajemnicę, podaje w wątpliwość, a często - obala - skostniałe normy społeczne i obyczajowe. Droga do emancypacji freaków wcale jednak nie jest łatwa i usłana różami. Inność w końcu zawsze niemal, na pierwszym etapie, spotyka się z nieufnością, niezrozumieniem i wrogością otoczenia.W specjalnej tegorocznej sekcjipt. "Czarne owce" przyglądamy się trudnościom i przeciwnościom zarówno losu, jak i systemu, z jakimi muszą mierzyć się postacie o niekonwencjonalnych modelach życia - które można by potocznie określić właśnie jako – "dziwaczne" czy "cudaczne". Odstające od reszty wyglądem, zachowaniem, poglądami czy wybraną ścieżką życiową. Odmienność jednak staje się dla nich źródłem siły, mimo trudnych początków. I choć całkowite wyzwolenie i celebrowanie dziwaczności jeszcze przed nami - mamy nadzieję - że każdy na chwilę odnajdzie w sobie czarną owcę wraz z bohaterami prezentowanych tu filmów.Dziewczyny i dziewczynki fascynują twórców i to nie tylko filmowych, od dawna. Wystarczy wspomnieć słynną Lolitę Nabokova, której rozkwitającą seksualność jest przedmiotem męskiej fascynacji głównego bohatera, ale i samego autora, żeby uświadomić sobie, że figura dziewczynki z jednej strony uosabia beztroskę, zabawę i tożsamościową płynność. Z drugiej - skrywa mroczny, niebezpieczny i pełen mniej albo bardziej wypowiedzianego pożądania potencjał. Wynikający głównie z patriarchalnie ukształtowanych przekonań i tendencji do fetyszyzowania dziewczynek.Specjalna tegoroczna sekcja tematycznapt. "Girl Power!" nie zajmuje się jednak męskimi rojeniami i fantazjami na temat dziewczyńskości, jakich pełno w kulturze. Zamiast tego proponuje różnorodne, skomplikowane, czasem zabawne, czasem wzruszające reprezentacje filmowe dziewczynek i dorastających dziewczyn, które fascynują i zaciekawiają siłą, nieugiętością i poczuciem humoru. Dzięki nim wychodząc zwycięsko z rozmaitych pułapek, jakie wciąż zastawia na nie przesiąknięta seksizmem rzeczywistość.Pokazywane w sekcji filmy stawiają jednak na różnice klasowe, rasowe i genderowe między bohaterkami. Dobitnie udowadniając moc i aktualność kultowego już hasła z drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku - Girl Power. Wyznaczany jednak już nie przez naiwnie pojmowany biały feminizm, a emancypację wynikającą ze świętowania i akceptacji różnorodności. Aż chciałoby się krzyknąć wraz z ekranowymi postaciami - Girl Power! A następnie energicznie, nieustraszenie i niestrudzenie eksplorować i zbawiać świat.Granice to ostatnimi czasy gorący temat. Zwłaszcza w wymiarze geopolitycznym, przyglądając się coraz bardziej przerażającej rzeczywistości, jaka nas otacza. Wyniszczająca wojna w Ukrainie, brutalny konflikt zbrojny w Izraelu, globalny kryzys uchodźczy czy postępujące zmiany klimatyczne. To wydarzenia, którymi żyje dzisiaj cały świat, analizując przyczyny, jakie do nich doprowadziły. Status quo zostało zachwiane, a granice, w bardzo różnym wymiarze, przekroczone. Pozostaje niepokój i obawa o to, co będzie dalej.W tegorocznej sekcji tematycznej festiwalupt. "Na granicy" będziemy chcieli się zastanowić nad tymi kontekstami. Zarówno w makroskali, przyglądając się granicom w sensie politycznym, religijnym czy coraz większej ingerencji człowieka w środowisko naturalne, jak również w bardziej osobistej perspektywie. Często przecież jest tak, że większe napięcia generowane są przez przekroczenie czyichś granic moralnych czy kulturowych, jak również to, że sami nie potrafimy poradzić sobie z ograniczeniami, jakie mamy we własnej głowie. To rodzi klincz, z którego trudno się wyswobodzić. I choć pierwszy krok zawsze jest tym najtrudniejszym, zrobienie go daje nadzieję na lepszą przyszłość, tak w wymiarze jednostkowym, jak i globalnym.W słusznej sprawieProblematyka wokół zbrodni i przestępstw niezmiennie, od dobrych kilkudziesięciu lat stanowi jeden z ulubionych tematów kinowych i nie tylko widzów na całym świecie. Świadczy o tym chociażby popularność seriali i podcastów spod znaku "true crime", dosłownie pożeranych przez odbiorców. Nic w tym dziwnego, wszak mało co trzyma w napięciu tak bardzo, jak sprawnie skonstruowana i opowiedziana kryminalna intryga. Konwencje dramatów sądowych i tych opowiadających o pogrywaniu z systemem prawnym chętnie i umiejętnie przepisują ostatnio także twórczynie oraz twórcy kina artystycznego. Co pokazuje Złota Palma na ostatnim festiwalu w Cannes dla Justine Triet i jej kunsztownej wariacji na ten gatunek – "Anatomy of a Fall".W nowej tegorocznej sekcjipt. "W słusznej sprawie" przyglądamy się zmianom wokół schematów narracyjnych właściwych dla dramatów sądowych i kryminalnych właśnie. Zastanawiając się między innymi nad ich genderowymi uwikłaniami, kulturowym znaczeniem, społeczną silą rażenia. Jak również zasadniczą kwestią - naturą samej zbrodni i kary oraz tym, co wyznacza tzw. słuszne postępowanie.Z karnetem PASS OPEN wejście na Galę Zamknięcia Mastercard OFF CAMERA!Karnety PASS 10 oraz PASS OPEN są dostępne w sprzedaży za pośrednictwem strony http://www.offcamera.pl od 6 grudnia 2023 r. Pierwsza pula, w wyjątkowo atrakcyjnych cenach, będzie dostępne do 31 stycznia 2024 r. Warto jednak kupić karnety w wyprzedzeniem, ponieważ ich liczba jest ograniczona. Posiadacze kart Mastercard mogą skorzystać z 20% zniżki.Po raz pierwszy w 2024 roku posiadaczki i posiadacze karnetów PASS OPEN będą mogli uczestniczyć w Gali Zamknięcia Festiwalu w Sali Audytoryjnej im. Krzysztofa Pendereckiego Centrum Kongresowego ICE Kraków. To forma podziękowania ze strony organizatora Festiwalu – Fundacji OFF CAMERA – dla najbardziej oddanych i zaangażowanych uczestniczek i uczestników. Jest to nie lada gratka dla wszystkich kinomanów, gdyż gale kończące daną edycję największych festiwali filmowych na świecie są zazwyczaj wydarzeniami zamkniętymi.Od 6 do 20 grudnia 2023 roku w sprzedaży pojawią się także vouchery prezentowe, które mogą być doskonałym prezentem pod choinkę, ale nie tylko. To prezent niemalże uniwersalny – wszyscy przecież lubimy oglądać filmy i przeżywać piękne historie z bohaterkami i bohaterami! Kupujący otrzymają voucher zaprojektowany zgodnie z nową identyfikacją graficzną autorstwa Tomka Kuczmy w formie pliku PDF, który można przekazać w formie cyfrowej lub wydrukować.Bilety na poszczególne seanse będą dostępne w sprzedaży tradycyjnie w kwietniu po opublikowaniu całościowego harmonogramu projekcji 17. EdycjiPASS OPEN - 360,00 złPASS OPEN z Mastercard – 20% - 288,00 złPASS 10 -160,00 złPASS 10 z Mastercard – 128,00 złPASS OPEN – 405,00 złPASS OPEN z Mastercard -20% - 324,00 złPASS 10 - 180,00 złPASS 10 z Mastercard -20% - 144,00 złPAS OPEN - 450,00 złPAS OPEN z Mastercard -20% - 360,00 złPASS 10 - 200,00 złPASS 10 z Mastercard-20% - 160,00 złSzczegółowe informacje na stronie: