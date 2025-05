Witajcie w dokumentalnej rodzinie! Piątek i sobota na 22. MDAG

22. edycja miała także swój drugi film otwarcia. W Kinotece publiczność poznała wzruszającą historię pierwszego niezależnego fotografa z RPA. Seans " Ernest Cole: odnaleziona legenda Raoula Pecka zakończył się spotkaniem z Leslie Matlaisanem, bratankiem Cole’a i przewodniczącym Ernest Cole Family Trust, oraz reprezentującą Magnum Photos Irene Lombardo, a widzowie_ki zadawali pytania i poznali perspektywę gościa i gościni na twórczość Cole’a.Za to już dzisiaj, 9 maja, zaczynają się regularne projekcje w siedmiu miastach, inspirujące spotkania z twórcami oraz wydarzenia towarzyszące. Spędźmy razem najbliższe 10 dni z poruszającymi filmami i historiami, które czasem umykają nam z powodu codziennego natłoku spraw. W biurze prasowym rozpoczynamy pracę i na bieżąco będziemy relacjonować te wydarzenia oraz przypominać o najbliższych spotkaniach. Oto propozycje na dwa pierwsze dni festiwalu.Serial przygląda się uczniom z pokolenia Z kilku szkół średnich w Los Angeles. Doświadczają życie przez pryzmat nieograniczonego dostępu do telefonu. Jak wygląda ich codzienność? Reżyserka oddaje im głos i unika oceniania oraz protekcjonalnego patrzenia na ich historie.Po seansie zapraszamy na Q&A z reżyserką Lauren Greenfield (" Ważniejsza od królów ", " Pokolenie pieniądza" ).Film dokumentalny o zmaganiach Narodu Wet’suwet’en o zachowanie ziemi i praw, które mimo wyroku Sądu Najwyższego Kanady są łamane przez rząd i koncerny paliwowe. Pokazuje siłę, kulturę i codzienność rdzennych mieszkańców oraz opór, na którego czele stoją dwie kobiety.Jak rdzenne społeczności wpływają na ochronę środowiska? Jak możemy ich wspierać w ich wysiłkach na rzecz suwerenności? Zapraszamy do dyskusji oraz uroczystego wręczenia nagrody WWF na spotkaniu Wodzem Woos – wodzem domu Grizzly (C’asyikh), jednego z trzech "domów" klanu Gidumt’en w Narodzie Wet’suwet’en.Film dokumentalny Marka Cousinsa z narracją Tildy Swinton to poetycka podróż przez życie i twórczość Wilhelminy Barns-Graham, szkockiej artystki, której unikalne podejście do koloru odmieniło spojrzenie na malarstwo abstrakcyjne. Reżyser ukazuje starszą kobietę-artystkę jako radykalną wizjonerkę, której sztuka była niedoceniana z powodu mizoginii epoki. Film inspiruje do głębszego kontaktu ze sztuką i przypomina o twórczyniach zapomnianych przez historię.Po seansie zapraszamy na spotkanie Q&A z reżyserem Markiem Cousinsem Podczas pokazu zapewniamy odbiorniki do audiodeskrypcji i słuchawki oraz napisy dla osób niesłyszących i niedosłyszących (SDH) i pętle indukcyjne.Dziennikarskie exposé, ujawniające niepublikowane wcześniej nagrania z przesłuchań oskarżonego o korupcję Benjamina Netanjahu. Reżyserka pokazuje jego próby uniknięcia odpowiedzialności, które wpłynęły na eskalację konfliktów na Bliskim Wschodzie, stabilność Izraela i decyzje skutkujące ludobójstwem w Gazie.Q&A po seansie odbędzie się z urodzoną w RPA, nominowaną do nagród Emmy i Oscara® reżyserką Alexis Bloom (" Bright Lights ", " Kariera i upadek Rogera Ailesa "), oraz zdobywcą Oscara®, producentem Alexem Gibneyem (" Kurs do Krainy Cienia ").Przesycony muzyczną energią film śledzi narodziny muzyki house, której źródła prowadzą do klubu Warehouse w Chicago w czasach upadku disco. Dzięki archiwaliom i wywiadom z pionierami gatunku, w tym Vincem Lawrencem, poznajemy nową, radosną formę muzyki tanecznej. Chicago lat 80. i jego undergroundowa scena stają się zbiorowym bohaterem tej niezwykłej opowieści.O 23.00 Bar Kulturalna i barStudio, goszcząc DJ-ów Cougar, Holiday 80 i NuCasa, zapraszają na imprezę, żeby świętować ewolucję gatunku, który zrodził się z potrzeby wolności, radości i kreatywności.Niezwykle zdeterminowani, uzdolnieni, młodzi przedstawiciele nowego pokolenia podchodzą do największego wyzwania w ich życiu. Biorą udział w największym konkursie wystąpień publicznych na świecie, mówiąc o najbardziej palących problemach współczesności. To właśnie oni są szansą, żeby w przyszłości zmienić świat na lepsze.Po projekcji odbędzie się debata, podczas której porozmawiamy o problemach młodego pokolenia we współczesnym świecie, jak możemy pomóc mu się rozwijać i odkrywać coraz większy potencjał. Naszymi gośćmi, z którymi będziemy mieli przyjemność rozmawiać, będą: Julia Kamińska – Ambasadorka dzieci i młodzieży podczas konferencji “MówMY" w Senacie, Łukasz Bogusławski – ambasador projektu MŁODE GŁOWY, Konrad Ciesiołkiewicz – członek Państwowej Komisji ds. przeciwdziałaniu wykorzystywaniu seksualnemu dzieci do lat 15. Specjalną gościną spotkania będzie Martyna Wojciechowska . Natomiast prowadzącą tej debaty będzie Joanna Szulc – ekspertka programu MŁODE GŁOWY.Akcja dzieje się w małym miasteczku na Uralu. Pasha, nauczyciel w tamtejszej szkole i jej kronikarz, uwielbia filmować uczniów, a jego gabinet jest dla nich ostoją bezpieczeństwa. Niestety następuje diametralna zmiana polityki po inwazji Rosji na Ukrainę. Szkoły zostają zmilitaryzowane, lecz Pasha kontynuuję swoją kronikę i widzimy w niej, jak u uczniów chęć do poznawania świata oraz ciekawość zamieniają się w strach i niepewność. Po pokazie odbędzie się spotkanie z reżyserem Davidem Borensteinem Dokumentalny debiut Carmen Chaplin (wnuczki Charliego Chaplina ), który przywołuje dawne dzieła wybitnego przedstawiciela kina niemego oraz nieznane do tej pory materiały. W filmie zobaczymy wywiady z członkami rodziny Chaplina oraz znanymi personami ze świata filmowego. Film ma na celu zobrazowanie drzewa genealogicznego legendarnego twórcy i przedstawienie jego romskiego dziedzictwa.Audiowizualny dziennik autorki, która przedstawia sytuację w różnych odległościach od frontu w Ukrainie: miejsca i społeczności pochłonięte przez wojnę. Jak z czasem zmienia się perspektywa mieszkańców w trakcie wojny? Jak przerażenie i panika zmieniają się w pozbawioną nadziei akceptację zniszczenia i śmierci? Po projekcji odbędzie się Q&A, w której udział weźmie reżyserka – Olha Zhurba i producentka – Darya Bassel Film dokumentalny, który przedstawia intymny portret osoby niesłyszącej w obliczu inwazji Rosji na Ukrainę. Viktor, czyli tytułowy bohater, stracił słuch w wieku pięciu lat. Od zawsze chciał zostać żołnierzem, wychował się na filmach o samurajach, ale przez swoją niepełnosprawność nigdy nie udało mu się spełnić tego marzenia. Zgłosił się na front w roli fotografa-ochotnika i wyruszył dokumentować to, co dzieje się w szeregach ukraińskiej armii oraz los ukraińskiego społeczeństwa.Po pokazie odbędzie się spotkanie z reżyserem Olivierem Sarbilem oraz dźwiękowcami – Peterem Albrechtsenem Podczas seansu zapewniamy odbiorniki do audiodeskrypcji i słuchawki oraz napisy dla osób niesłyszących i niedosłyszących (SDH) i pętle indukcyjne.Film dokumentalny o Imeldzie Marcos, byłej Pierwszej Damie Filipin, która mimo upływu lat, nie porzuciła ambicji przywrócenia swojej rodzinie władzy. Przeplatając archiwalia z teraźniejszością, ukazuje jej rolę w reżimie pełnym korupcji i przemocy oraz próby rehabilitacji wizerunku poprzez polityczne ambicje syna. To opowieść o wpływie jednostki na losy kraju i mrocznej spuściźnie dynastii Marcosów.