Kino, które zmienia. Identyfikacja wizualna 25. MFF BNP Paribas Nowe Horyzonty

Każdy może zbudować swój własny festiwal – podążać za wybranymi sekcjami, zadomawiać się w ulubionych salach, starannie czytać opisy albo iść na zupełny żywioł, bez żadnego przygotowania. Każdy sposób jest dobry, zaś naszym zadaniem – jako organizatorów – jest dostarczanie składowych, dzięki którym tworzenie festiwalowej układanki będzie najbardziej owocne. Ten motyw znalazł swoje odzwierciedlenie w kalejdoskopowym układzie tegorocznej identyfikacji wizualnej. Nowohoryzontowe kino dekonstruuje poszczególne elementy rzeczywistości – zaglądając za fasadę spraw pozornie prostych. Z drugiej strony pozwala także na tworzenie większych układanek, dzięki którym jesteśmy w stanie odnaleźć nieoczywiste analogie lub lepiej zrozumieć puzzle rozrzucone po różnych zakątkach świata.– mówi Michał Weksler, dyrektor marketingu MFF BNP Paribas Nowe Horyzonty. –– dodaje.Centralnym elementem graficznym jest niezmiennie festiwalowa jaskółka – symbol nadziei, zwiastunka nowego, która zadomowiła się w naszych projektach już 6 lat temu. Tegoroczna identyfikacja to owoc pracy Michała Wekslera, który od lat wytycza wizualne ścieżki festiwalu oraz Katarzyny Dudziec i Homework.Tworzenie własnego kalejdoskopu przychodzi najłatwiej (i najkorzystniej) z festiwalowym karnetem w ręku – zwłaszcza że można go kupić ze specjalną zniżką dzięki karcie filmowej Visa od BNP Paribas.W sprzedaży dostępne są już także akredytacje dziennikarskie i branżowe.Nawe Wrocławiu zapraszamy w dniach, zaś o tydzień dłużej, do 3 sierpnia, festiwal będzie można zaprosić do swojego domu – za sprawą jego wirtualnej odsłony. Pełny program wydarzenia ogłosimy 1 lipca.